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СМИ: ЕС начал сомневаться в необходимости отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 26.03.2025
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20:18 26.03.2025 (обновлено: 23:46 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/es-2007565935.html
СМИ: ЕС начал сомневаться в необходимости отправки миротворцев на Украину
СМИ: ЕС начал сомневаться в необходимости отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 26.03.2025
СМИ: ЕС начал сомневаться в необходимости отправки миротворцев на Украину
Страны ЕС постепенно начинают рассматривать другие варианты обеспечения гарантий мира на Украине по завершении конфликта, отправку "миротворцев" все чаще... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:18:00+03:00
2025-03-26T23:46:00+03:00
в мире
украина
россия
париж
дональд трамп
сергей лавров
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Страны ЕС постепенно начинают рассматривать другие варианты обеспечения гарантий мира на Украине по завершении конфликта, отправку "миротворцев" все чаще считают маловероятной, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее СМИ писали, что участники западной "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг обсудят возможность размещения контингента в Черном море и другие варианты физического присутствия своих "миротворцев" в рамках урегулирования конфликта на Украине. "Пока Лондон и Париж уже несколько недель работают над планом отправки тысяч военнослужащих на Украину для обеспечения будущего прекращения огня, ...(в ЕС - ред.) растет понимание того, что отправка таких сил не является наиболее вероятным вариантом развития событий", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванных дипломатов. По словам одного из собеседников агентства, в ЕС постепенно отходят от идеи отправки сухопутных войск, пытаясь найти "более разумные" варианты. При этом, как заявил другой источник, размещение европейских военнослужащих на Украине уже не кажется "привлекательным" из-за ухудшившегося положения Киева и позиции администрации президента США Дональда Трампа. В частности, согласно дипломатам, рассматриваются варианты размещения войск стран ЕС в соседних с Украиной странах и укрепления уже существующих сил "Расширенного передового присутствия" НАТО (eFP) в Восточной Европе. При этом высокопоставленный представитель европейского оборонного ведомства заявил, что рассмотрение других вариантов "не означает, что отдельные страны откажутся от отправки своих солдат на Украину для проведения обучения и другой поддержки". Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Представитель британского премьера Кира Стармера ранее заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html
https://ria.ru/20250321/zelenskiy-2006570787.html
https://ria.ru/20250326/parizh-2007396464.html
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в мире, украина, россия, париж, дональд трамп, сергей лавров, кир стармер, евросоюз, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Париж, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Кир Стармер, Евросоюз, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ: ЕС начал сомневаться в необходимости отправки миротворцев на Украину

Reuters: в Европе начали искать альтернативу отправке войск на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Страны ЕС постепенно начинают рассматривать другие варианты обеспечения гарантий мира на Украине по завершении конфликта, отправку "миротворцев" все чаще считают маловероятной, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее СМИ писали, что участники западной "коалиции желающих" на встрече в Париже в четверг обсудят возможность размещения контингента в Черном море и другие варианты физического присутствия своих "миротворцев" в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Кремле прокомментировали вопрос размещения миротворцев на Украине
17 февраля, 12:48
"Пока Лондон и Париж уже несколько недель работают над планом отправки тысяч военнослужащих на Украину для обеспечения будущего прекращения огня, ...(в ЕС - ред.) растет понимание того, что отправка таких сил не является наиболее вероятным вариантом развития событий", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванных дипломатов.
По словам одного из собеседников агентства, в ЕС постепенно отходят от идеи отправки сухопутных войск, пытаясь найти "более разумные" варианты. При этом, как заявил другой источник, размещение европейских военнослужащих на Украине уже не кажется "привлекательным" из-за ухудшившегося положения Киева и позиции администрации президента США Дональда Трампа.
В частности, согласно дипломатам, рассматриваются варианты размещения войск стран ЕС в соседних с Украиной странах и укрепления уже существующих сил "Расширенного передового присутствия" НАТО (eFP) в Восточной Европе.
При этом высокопоставленный представитель европейского оборонного ведомства заявил, что рассмотрение других вариантов "не означает, что отдельные страны откажутся от отправки своих солдат на Украину для проведения обучения и другой поддержки".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Зеленский выступил с заявлением о "миротворцах" на Украине
21 марта, 19:03
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Представитель британского премьера Кира Стармера ранее заявил, что более 30 стран, как ожидается, войдут в так называемую "коалицию желающих" - группу государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Южное побережье Керченского полуострова - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
СМИ: "Коалиция желающих" обсудит в четверг размещение миссии в Черном море
Вчера, 12:20
 
В миреУкраинаРоссияПарижДональд ТрампСергей ЛавровКир СтармерЕвросоюзНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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