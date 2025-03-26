https://ria.ru/20250326/es-2007458350.html
ЕС хочет переписать историю XX века, заявили в СВР
ЕС хочет переписать историю XX века, заявили в СВР - РИА Новости, 26.03.2025
ЕС хочет переписать историю XX века, заявили в СВР
"Методички" Евросоюза направлены на внедрение европейцам идей о том, что Россия – "второсортная держава", которая не могла победить нацизм во Второй мировой... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:54:00+03:00
2025-03-26T14:54:00+03:00
2025-03-26T15:09:00+03:00
москва
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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сергей нарышкин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Методички" Евросоюза направлены на внедрение европейцам идей о том, что Россия – "второсортная держава", которая не могла победить нацизм во Второй мировой войне, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Методички" Гендиректората предусматривают вколачивание в "умы и сердца" европейцев идеи о том, что Россия - "второсортная держава, не имеющая права диктовать Европе свои условия". В соответствии с этой установкой предполагается переписать историю XX века, вбив в головы подрастающего поколения, что Москва "никогда не была победительницей нацизма во Второй мировой войне", - приводятся в сообщении пресс-бюро СВР слова Нарышкина."Складывается впечатление, что в Брюсселе утомились от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова и, не таясь, взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием. По-видимому, известный принцип И. Геббельса "чем больше ложь, тем скорее в нее поверят" прочно засел в головах евробюрократов", - добавил Нарышкин.
https://ria.ru/20250326/naryshkin-2007457370.html
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москва, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европа, россия, сергей нарышкин, в мире
Москва, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Европа, Россия, Сергей Нарышкин, В мире
ЕС хочет переписать историю XX века, заявили в СВР
СРВ: ЕС хочет, чтобы будущие поколения не считали РФ победительницей нацизма