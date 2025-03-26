https://ria.ru/20250326/es-2007457537.html

ЕС хочет убедить население в исходящей от России опасности, заявили в СВР

ЕС хочет убедить население в исходящей от России опасности, заявили в СВР - РИА Новости, 26.03.2025

ЕС хочет убедить население в исходящей от России опасности, заявили в СВР

Власти Евросоюза хотят убедить население в исходящей от РФ опасности, предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности, заявили... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:49:00+03:00

2025-03-26T14:49:00+03:00

2025-03-26T14:55:00+03:00

россия

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

москва

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти Евросоюза хотят убедить население в исходящей от РФ опасности, предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Европейское население предполагается уверить в исходящей от России "экзистенциальной опасности", предупредить которую якобы можно исключительно путем разрушения российской государственности. "Промывать мозги" намечено посредством стимулирования наиболее низменных человеческих инстинктов, вызывая одновременно оторопь перед "агрессивными устремлениями врага" в лице Москвы и самонадеянное презрение к нему", - приводятся в сообщении слова директора СВР Сергея Нарышкина.

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россия, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, москва, в мире