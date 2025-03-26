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ЕС хочет убедить население в исходящей от России опасности, заявили в СВР - РИА Новости, 26.03.2025
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14:49 26.03.2025 (обновлено: 14:55 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/es-2007457537.html
ЕС хочет убедить население в исходящей от России опасности, заявили в СВР
ЕС хочет убедить население в исходящей от России опасности, заявили в СВР - РИА Новости, 26.03.2025
ЕС хочет убедить население в исходящей от России опасности, заявили в СВР
Власти Евросоюза хотят убедить население в исходящей от РФ опасности, предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности, заявили... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:49:00+03:00
2025-03-26T14:55:00+03:00
россия
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
москва
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти Евросоюза хотят убедить население в исходящей от РФ опасности, предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Европейское население предполагается уверить в исходящей от России "экзистенциальной опасности", предупредить которую якобы можно исключительно путем разрушения российской государственности. "Промывать мозги" намечено посредством стимулирования наиболее низменных человеческих инстинктов, вызывая одновременно оторопь перед "агрессивными устремлениями врага" в лице Москвы и самонадеянное презрение к нему", - приводятся в сообщении слова директора СВР Сергея Нарышкина.
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россия, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, москва, в мире
Россия, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Москва, В мире
ЕС хочет убедить население в исходящей от России опасности, заявили в СВР

СВР: страны ЕС хотят убедить население в исходящей от России опасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти Евросоюза хотят убедить население в исходящей от РФ опасности, предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Европейское население предполагается уверить в исходящей от России "экзистенциальной опасности", предупредить которую якобы можно исключительно путем разрушения российской государственности. "Промывать мозги" намечено посредством стимулирования наиболее низменных человеческих инстинктов, вызывая одновременно оторопь перед "агрессивными устремлениями врага" в лице Москвы и самонадеянное презрение к нему", - приводятся в сообщении слова директора СВР Сергея Нарышкина.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Нарышкин обвинил ЕС в использовании пропагандистских приемов Третьего рейха
Вчера, 14:48
 
РоссияЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинМоскваВ мире
 
 
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