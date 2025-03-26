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Умер режиссер Андрей Ермаш - РИА Новости, 26.03.2025
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Культура
 
14:35 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/ermash-2007453541.html
Умер режиссер Андрей Ермаш
Умер режиссер Андрей Ермаш - РИА Новости, 26.03.2025
Умер режиссер Андрей Ермаш
Режиссер Андрей Ермаш ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Режиссер Андрей Ермаш ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. "25 марта 2025 года на 69-м году ушел из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, режиссер игрового кино Андрей Филиппович Ермаш", - говорится в сообщении. Ермаш в 1979 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, с 1983 года был режиссером киностудии "Мосфильм", соавтором сценариев своих фильмов. Он выступил режиссером таких фильмов, как "Возвращение доктора" (киноальманах "Молодость"), "Лунная радуга", "Конец вечности". Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России выразила соболезнования родным и близким режиссера.
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россия, вгик, мосфильм, общество
Культура, Россия, ВГИК, Мосфильм, Общество
Умер режиссер Андрей Ермаш

Режиссер Андрей Ермаш умер в возрасте 68 лет

© Фото : Союз кинематографистов РоссииРежиссер Андрей Ермаш
Режиссер Андрей Ермаш - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Союз кинематографистов России
Режиссер Андрей Ермаш. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Режиссер Андрей Ермаш ушел из жизни в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"25 марта 2025 года на 69-м году ушел из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, режиссер игрового кино Андрей Филиппович Ермаш", - говорится в сообщении.
Ермаш в 1979 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, с 1983 года был режиссером киностудии "Мосфильм", соавтором сценариев своих фильмов. Он выступил режиссером таких фильмов, как "Возвращение доктора" (киноальманах "Молодость"), "Лунная радуга", "Конец вечности".
Гильдия режиссеров Союза кинематографистов России выразила соболезнования родным и близким режиссера.
 
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