https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007480040.html

Мишустин заявил об укреплении экономики за время руководства Путина

Мишустин заявил об укреплении экономики за время руководства Путина - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин заявил об укреплении экономики за время руководства Путина

За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:13:00+03:00

2025-03-26T16:13:00+03:00

2025-03-26T16:14:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня очень знаковый день. Именно 26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был избран впервые Владимир Владимирович Путин. За это время, вот так совпало, за это время экономика страны очень серьезно укрепилась. Теперь она позволяет нам решать самые амбициозные задачи, которые президент поставил уже до 2036 года", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20250326/rossiya-2007258259.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика