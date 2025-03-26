https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007480040.html
Мишустин заявил об укреплении экономики за время руководства Путина
Мишустин заявил об укреплении экономики за время руководства Путина - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин заявил об укреплении экономики за время руководства Путина
За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:13:00+03:00
2025-03-26T16:13:00+03:00
2025-03-26T16:14:00+03:00
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За время руководства президента РФ Владимира Путина экономика России серьезно укрепилась, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня очень знаковый день. Именно 26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был избран впервые Владимир Владимирович Путин. За это время, вот так совпало, за это время экономика страны очень серьезно укрепилась. Теперь она позволяет нам решать самые амбициозные задачи, которые президент поставил уже до 2036 года", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
https://ria.ru/20250326/rossiya-2007258259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин заявил об укреплении экономики за время руководства Путина
Мишустин: за время руководства Путина экономика России серьезно укрепилась