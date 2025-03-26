https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007407687.html

Мишустин рассказал, как обеспечить устойчивую экономику

Мишустин рассказал, как обеспечить устойчивую экономику - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал, как обеспечить устойчивую экономику

Обеспечение устойчивой экономики требует сильной и самодостаточной промышленности, ресурсы для этого в России есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:44:00+03:00

2025-03-26T12:44:00+03:00

2025-03-26T12:44:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Обеспечение устойчивой экономики требует сильной и самодостаточной промышленности, ресурсы для этого в России есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Беспрецедентный масштаб антироссийских санкций еще раз показал нам и всему миру, что для обеспечения устойчивой ситуации в экономике, социальной сфере важно обладать сильной и самодостаточной промышленностью. Достижение технологического суверенитета и последующего лидерства в основных секторах – одна из ключевых задач, которые были поставлены президентом. Ресурсы и возможности для ее выполнения у нас есть", – сказал Мишустин. При этом он подчеркнул, что опираться во всех критически значимых областях нужно на собственные разработки. "Для чего надо выстраивать обширные внутренние кооперационные связи и запускать современные производства полного цикла – материалов, комплектующих, оборудования", - добавил премьер. Именно такой подход, по словам главы правительства, позволяет сформировать прочную базу для долгосрочного развития России, повышения ее глобальной конкурентоспособности и создает условия для поступательного роста качества и уровня жизни людей. Он напомнил, что в 2024 году была актуализирована стратегия научно-технологического развития РФ, которая ориентирована на развитие критических технологий. "Такие прорывные решения сформируют облик отраслей на горизонте десяти-пятнадцати лет. Ожидаем, что они смогут серьезно изменить существующие промышленные продукты, а также послужат появлению будущих перспективных рынков", – сказал Мишустин. Глава правительства признал, что для разработки и выпуска новых продуктов предприятиям необходимы ресурсы. Он напомнил, что для этого были приняты различные механизмы поддержки.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007390480.html

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф