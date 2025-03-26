https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007391723.html
Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики
Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики
Локомотивом роста российской экономики стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:12:00+03:00
2025-03-26T12:12:00+03:00
2025-03-26T12:25:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Локомотивом роста российской экономики стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Локомотивом роста (экономики - ред.) стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский. Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили в прошлом году почти 7,5%. Это связано и с тем, что в приоритетном порядке правительство поддерживает проекты, где речь идет об индустриях высокого передела", - сказал премьер-министр.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики
Мишустин назвал локомотивом роста российской экономики внутренний спрос