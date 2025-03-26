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Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики - РИА Новости, 26.03.2025
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12:12 26.03.2025 (обновлено: 12:25 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007391723.html
Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики
Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики
Локомотивом роста российской экономики стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:12:00+03:00
2025-03-26T12:25:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Локомотивом роста российской экономики стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Локомотивом роста (экономики - ред.) стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский. Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили в прошлом году почти 7,5%. Это связано и с тем, что в приоритетном порядке правительство поддерживает проекты, где речь идет об индустриях высокого передела", - сказал премьер-министр.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики

Мишустин назвал локомотивом роста российской экономики внутренний спрос

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Локомотивом роста российской экономики стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Локомотивом роста (экономики - ред.) стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский. Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили в прошлом году почти 7,5%. Это связано и с тем, что в приоритетном порядке правительство поддерживает проекты, где речь идет об индустриях высокого передела", - сказал премьер-министр.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой
Вчера, 12:21
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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