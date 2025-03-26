https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007391723.html

Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики

Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал, что стало локомотивом роста российской экономики

Локомотивом роста российской экономики стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:12:00+03:00

2025-03-26T12:12:00+03:00

2025-03-26T12:25:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Локомотивом роста российской экономики стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Локомотивом роста (экономики - ред.) стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский. Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили в прошлом году почти 7,5%. Это связано и с тем, что в приоритетном порядке правительство поддерживает проекты, где речь идет об индустриях высокого передела", - сказал премьер-министр.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф