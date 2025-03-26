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СВР: ЕК собирается контролировать СМИ для подачи русского вопроса - РИА Новости, 26.03.2025
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14:52 26.03.2025 (обновлено: 14:58 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/ek-2007457956.html
СВР: ЕК собирается контролировать СМИ для подачи русского вопроса
СВР: ЕК собирается контролировать СМИ для подачи русского вопроса - РИА Новости, 26.03.2025
СВР: ЕК собирается контролировать СМИ для подачи русского вопроса
Гендиректорат Еврокомиссии собирается в ручном режиме руководить ведущими европейскими СМИ для "правильной подачи русского вопроса", заявили в Службе внешней... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:52:00+03:00
2025-03-26T14:58:00+03:00
еврокомиссия
россия
брюссель
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гендиректорат Еврокомиссии собирается в ручном режиме руководить ведущими европейскими СМИ для "правильной подачи русского вопроса", заявили в Службе внешней разведки.В СВР заявили, что власти Евросоюза хотят убедить население в исходящей от РФ опасности, предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности."Обеспечивать "правильную подачу русского вопроса" гендиректорат планирует за счет руководства в "ручном режиме" ведущими европейскими СМИ. На недавнем инструктаже в Брюсселе им поручено активнее готовить европейское общество к окончанию "тучных лет" и необходимости "потуже затянуть пояса", - приводятся в сообщении слова директора СВР Сергея Нарышкина.
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еврокомиссия, россия, брюссель, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Еврокомиссия, Россия, Брюссель, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР: ЕК собирается контролировать СМИ для подачи русского вопроса

СВР: ЕК будет контролировать СМИ для якобы правильной подачи русского вопроса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гендиректорат Еврокомиссии собирается в ручном режиме руководить ведущими европейскими СМИ для "правильной подачи русского вопроса", заявили в Службе внешней разведки.
В СВР заявили, что власти Евросоюза хотят убедить население в исходящей от РФ опасности, предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности.
"Обеспечивать "правильную подачу русского вопроса" гендиректорат планирует за счет руководства в "ручном режиме" ведущими европейскими СМИ. На недавнем инструктаже в Брюсселе им поручено активнее готовить европейское общество к окончанию "тучных лет" и необходимости "потуже затянуть пояса", - приводятся в сообщении слова директора СВР Сергея Нарышкина.
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ЕврокомиссияРоссияБрюссельСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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