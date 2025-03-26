https://ria.ru/20250326/ek-2007457956.html

СВР: ЕК собирается контролировать СМИ для подачи русского вопроса

СВР: ЕК собирается контролировать СМИ для подачи русского вопроса - РИА Новости, 26.03.2025

СВР: ЕК собирается контролировать СМИ для подачи русского вопроса

Гендиректорат Еврокомиссии собирается в ручном режиме руководить ведущими европейскими СМИ для "правильной подачи русского вопроса", заявили в Службе внешней... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:52:00+03:00

2025-03-26T14:52:00+03:00

2025-03-26T14:58:00+03:00

еврокомиссия

россия

брюссель

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гендиректорат Еврокомиссии собирается в ручном режиме руководить ведущими европейскими СМИ для "правильной подачи русского вопроса", заявили в Службе внешней разведки.В СВР заявили, что власти Евросоюза хотят убедить население в исходящей от РФ опасности, предупредить которую якобы можно только разрушением российской государственности."Обеспечивать "правильную подачу русского вопроса" гендиректорат планирует за счет руководства в "ручном режиме" ведущими европейскими СМИ. На недавнем инструктаже в Брюсселе им поручено активнее готовить европейское общество к окончанию "тучных лет" и необходимости "потуже затянуть пояса", - приводятся в сообщении слова директора СВР Сергея Нарышкина.

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еврокомиссия, россия, брюссель, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире