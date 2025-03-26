https://ria.ru/20250326/dvizhenie-2007542406.html

"Движение первых" планирует привлечь к работе до 18 миллионов человек

"Движение первых" планирует привлечь к работе до 18 миллионов человек - РИА Новости, 26.03.2025

"Движение первых" планирует привлечь к работе до 18 миллионов человек

"Движение первых" планирует до 2030 года привлечь к регулярной деятельности до 18 миллионов человек, заявил председатель правления движения Артур Орлов. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:20:00+03:00

2025-03-26T18:20:00+03:00

2025-03-26T18:20:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Движение первых" планирует до 2030 года привлечь к регулярной деятельности до 18 миллионов человек, заявил председатель правления движения Артур Орлов. Заседание наблюдательного совета "Движения первых" проводит президент России Владимир Путин. Сам набсовет проходит в среду в рамках IV Съезда организации на площадке Национального центра "Россия". "В рамках программы развития мы планируем до 2030 года обеспечить возможность участия в регулярной деятельности "Движения первых" до 18 миллионов человек. То есть минимум каждого второго обучающегося в школе, в СПО и в вузе России", - сказал Орлов в ходе своего выступления на заседании наблюдательного совета движения. Четвертый съезд "Движения первых" проходит с 26 по 28 марта в Национальном центре "Россия". В нем принимают участие 2 тысячи человек из 89 регионов РФ. В рамках Съезда будут подведены итоги 2024 года, а также намечены планы на будущее.

https://ria.ru/20250323/putin-2006797342.html

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