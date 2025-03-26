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"Движение первых" планирует привлечь к работе до 18 миллионов человек - РИА Новости, 26.03.2025
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18:20 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/dvizhenie-2007542406.html
"Движение первых" планирует привлечь к работе до 18 миллионов человек
"Движение первых" планирует привлечь к работе до 18 миллионов человек - РИА Новости, 26.03.2025
"Движение первых" планирует привлечь к работе до 18 миллионов человек
"Движение первых" планирует до 2030 года привлечь к регулярной деятельности до 18 миллионов человек, заявил председатель правления движения Артур Орлов. РИА Новости, 26.03.2025
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Движение первых" планирует до 2030 года привлечь к регулярной деятельности до 18 миллионов человек, заявил председатель правления движения Артур Орлов. Заседание наблюдательного совета "Движения первых" проводит президент России Владимир Путин. Сам набсовет проходит в среду в рамках IV Съезда организации на площадке Национального центра "Россия". "В рамках программы развития мы планируем до 2030 года обеспечить возможность участия в регулярной деятельности "Движения первых" до 18 миллионов человек. То есть минимум каждого второго обучающегося в школе, в СПО и в вузе России", - сказал Орлов в ходе своего выступления на заседании наблюдательного совета движения. Четвертый съезд "Движения первых" проходит с 26 по 28 марта в Национальном центре "Россия". В нем принимают участие 2 тысячи человек из 89 регионов РФ. В рамках Съезда будут подведены итоги 2024 года, а также намечены планы на будущее.
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россия, владимир путин, россия
Россия, Владимир Путин, Россия
"Движение первых" планирует привлечь к работе до 18 миллионов человек

Орлов: "Движение первых" планирует привлечь к 2039 году до 18 миллионов человек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых"
Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи Движение первых - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Движение первых" планирует до 2030 года привлечь к регулярной деятельности до 18 миллионов человек, заявил председатель правления движения Артур Орлов.
Заседание наблюдательного совета "Движения первых" проводит президент России Владимир Путин. Сам набсовет проходит в среду в рамках IV Съезда организации на площадке Национального центра "Россия".
"В рамках программы развития мы планируем до 2030 года обеспечить возможность участия в регулярной деятельности "Движения первых" до 18 миллионов человек. То есть минимум каждого второго обучающегося в школе, в СПО и в вузе России", - сказал Орлов в ходе своего выступления на заседании наблюдательного совета движения.
Четвертый съезд "Движения первых" проходит с 26 по 28 марта в Национальном центре "Россия". В нем принимают участие 2 тысячи человек из 89 регионов РФ. В рамках Съезда будут подведены итоги 2024 года, а также намечены планы на будущее.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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