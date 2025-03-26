https://ria.ru/20250326/dtp-2007472872.html

В Крыму арестовали водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП

В Крыму арестовали водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП - РИА Новости, 26.03.2025

В Крыму арестовали водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП

Суд арестовал на два месяца водителя автобуса, обвиняемого в совершении ДТП, в котором шесть человек погибли и десятки пострадали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:46:00+03:00

2025-03-26T15:46:00+03:00

2025-03-26T15:46:00+03:00

происшествия

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя автобуса, обвиняемого в совершении ДТП, в котором шесть человек погибли и десятки пострадали, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Избрана мера пресечения водителю, обвиняемому в совершении ДТП с автобусом, в результате которого погибло шесть человек. Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. В понедельник на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. По данным минздрава региона, шесть человек погибли, в больницу были доставлены 37 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них были 22 госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

https://ria.ru/20250324/dtp-2006886768.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, симферополь, республика крым