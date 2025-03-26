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В Крыму арестовали водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП
В Крыму арестовали водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП - РИА Новости, 26.03.2025
В Крыму арестовали водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП
Суд арестовал на два месяца водителя автобуса, обвиняемого в совершении ДТП, в котором шесть человек погибли и десятки пострадали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:46:00+03:00
2025-03-26T15:46:00+03:00
2025-03-26T15:46:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя автобуса, обвиняемого в совершении ДТП, в котором шесть человек погибли и десятки пострадали, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. "Избрана мера пресечения водителю, обвиняемому в совершении ДТП с автобусом, в результате которого погибло шесть человек. Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. В понедельник на трассе возле аэропорта под Симферополем рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. По данным минздрава региона, шесть человек погибли, в больницу были доставлены 37 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них были 22 госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.
https://ria.ru/20250324/dtp-2006886768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, республика крым
Происшествия, Симферополь, Республика Крым
В Крыму арестовали водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП
В Симферополе арестовали водителя автобуса после ДТП, где погибли 6 человек