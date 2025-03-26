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В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию
В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию - РИА Новости, 26.03.2025
В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию
В Донецке соврали атаку украинского реактивного беспилотника на железнодорожную станцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:05:00+03:00
2025-03-26T15:05:00+03:00
2025-03-26T15:05:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. В Донецке соврали атаку украинского реактивного беспилотника на железнодорожную станцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" сорвала террористическую атаку двух вражеских БПЛА на железнодорожный узел в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при атаке был использован реактивный беспилотник "Скат" с десятикилограммовым боевым зарядом и фальш-дрон самолётного типа. Система "Купол Донбасса" успешно перехватила оба беспилотника и не допустила ущерба транспортной инфраструктуре Донецка. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА и обезвредили его боевой заряд с помощью мобильного роботехнического комплекса.
https://ria.ru/20250126/donetsk-1995591554.html
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донецк, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию
УФСБ: в Донецке сорвали атаку украинского БПЛА на железнодорожную станцию