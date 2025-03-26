https://ria.ru/20250326/donetsk-2007460857.html

В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию

В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию - РИА Новости, 26.03.2025

В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию

В Донецке соврали атаку украинского реактивного беспилотника на железнодорожную станцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:05:00+03:00

2025-03-26T15:05:00+03:00

2025-03-26T15:05:00+03:00

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донецк

россия

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. В Донецке соврали атаку украинского реактивного беспилотника на железнодорожную станцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" сорвала террористическую атаку двух вражеских БПЛА на железнодорожный узел в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при атаке был использован реактивный беспилотник "Скат" с десятикилограммовым боевым зарядом и фальш-дрон самолётного типа. Система "Купол Донбасса" успешно перехватила оба беспилотника и не допустила ущерба транспортной инфраструктуре Донецка. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА и обезвредили его боевой заряд с помощью мобильного роботехнического комплекса.

https://ria.ru/20250126/donetsk-1995591554.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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донецк, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)