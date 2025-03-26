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В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/donetsk-2007460857.html
В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию
В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию - РИА Новости, 26.03.2025
В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию
В Донецке соврали атаку украинского реактивного беспилотника на железнодорожную станцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:05:00+03:00
2025-03-26T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
россия
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. В Донецке соврали атаку украинского реактивного беспилотника на железнодорожную станцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" сорвала террористическую атаку двух вражеских БПЛА на железнодорожный узел в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при атаке был использован реактивный беспилотник "Скат" с десятикилограммовым боевым зарядом и фальш-дрон самолётного типа. Система "Купол Донбасса" успешно перехватила оба беспилотника и не допустила ущерба транспортной инфраструктуре Донецка. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА и обезвредили его боевой заряд с помощью мобильного роботехнического комплекса.
https://ria.ru/20250126/donetsk-1995591554.html
донецк
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донецк, россия, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Донецке сорвали атаку беспилотника ВСУ на ж/д станцию

УФСБ: в Донецке сорвали атаку украинского БПЛА на железнодорожную станцию

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. В Донецке соврали атаку украинского реактивного беспилотника на железнодорожную станцию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" сорвала террористическую атаку двух вражеских БПЛА на железнодорожный узел в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при атаке был использован реактивный беспилотник "Скат" с десятикилограммовым боевым зарядом и фальш-дрон самолётного типа. Система "Купол Донбасса" успешно перехватила оба беспилотника и не допустила ущерба транспортной инфраструктуре Донецка.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА и обезвредили его боевой заряд с помощью мобильного роботехнического комплекса.
С помощью системы Купол Донбасса перехвачен украинский ударный БПЛА, который был нацелен на водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
В Донецке отразили атаку беспилотника ВСУ на водонапорный узел
26 января, 20:49
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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