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Белый дом переложил ответственность за инцидент с чатом на Байдена

Белый дом переложил ответственность за инцидент с чатом на Байдена - РИА Новости, 26.03.2025

Белый дом переложил ответственность за инцидент с чатом на Байдена

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в отрицании скандального эпизода, когда к обсуждавшему атаки в Йемене руководству США случайно добавили... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:29:00+03:00

2025-03-26T21:29:00+03:00

2025-03-26T21:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в отрицании скандального эпизода, когда к обсуждавшему атаки в Йемене руководству США случайно добавили журналиста, переложила ответственность на бывшего руководителя американской администрации Джо Байдена. "Мы защищаем наших военнослужащих, пока восстанавливаем мир на планете. Это то, чего не делала предыдущая администрация. Мы не потерпим лекций о нацбезопасности и о военных от демократов и центральных СМИ, которые подставили другую щеку администрации Байдена, чья некомпетентность привела к гибели 13 солдат в Афганистане. Ни одного человека за это не привлекли к ответственности", - сказала Левитт на брифинге. Так она ответила на вопрос о том, повредило ли исполнению планов по воздушным атакам хуситов их утечка до начала операции. Американские военнослужащие, о которых напомнила Левитт, погибли при теракте, сопровождавшем вывод войск из Афганистана в 2021 году. Левитт заявила, что свои провалы прошлая администрация хвалила, а нынешняя уже разобралась с ситуацией с чатом и ответственность взял на себя советник Трампа Майк Уолтц. "Джо Байден сказал, что операция была отличной (по выводу из Афганистана - ред.). Это неприемлемо для этого президента и этого министра обороны. Советник по нацбезопасности Уолтц взял на себя ответственность за добавление редактора в чат. Мы со всей серьезностью относимся к жизням наших военных", - сказала Левитт. "Президент Трамп как верховный главнокомандующий и министр обороны Пит Хегсет серьезно относятся к сохранению жизни наших военных, и никогда намеренно не сделали бы того, что подвергло бы их жизни риску", - сказала представитель Белого дома. На вопрос о возможных увольнениях она заявила, что "президент сохраняет уверенность в своей команде по нацбезопасности". Американские чиновники третий день пытаются убедить общественность, что в чате не было закрытой информации. Признав, что группа была и в ней состояли советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, глава Пентагона Пит Хегсет, глава нацразведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, сообщается также, что сообщения в чат отправлял вице-президент Джей Ди Вэнс. Он заявил, что считает будто оказавшийся якобы в чате главред журнала Atlantic Джеффри Голдберг преувеличил серьезность распространенной 11 марта информации. Журнал в среду опубликовал скриншоты скандального чата, утверждая, что там обсуждались военные планы, хоть американские власти и отрицают это. Один из скриншотов якобы переписки показывает сообщения от главы Пентагона, в которых содержится время вылета, тип самолетов и целевые ориентиры, издание указывает, что эти сообщения были отправлены до ударов. Хегсет заявил, что в отправленных текстах нет признаков секретной информации, его представитель добавил, что "министр лишь информировал группу о плане, который находился в процессе реализации и уже был доведен по официальным каналам".

https://ria.ru/20250325/uoltts-2007131414.html

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https://ria.ru/20250326/uoltts-2007330234.html

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в мире, афганистан, сша, йемен, джо байден, пит хегсет, майк уолтц, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году