Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/dokhody-2007434530.html
Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным
Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным
Глава правительства России Михаил Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов населения в 2024 году, прирост составил 8,4%. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:42:00+03:00
2025-03-26T13:42:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007407108_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_6225a2ddffc13b10dbefa76a4d42337d.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов населения в 2024 году, прирост составил 8,4%. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Очень важно - повышение реальных доходов населения в прошлом году произошло на 8,4%. Это такой своеобразный рекорд, но это очень здорово", - сказал премьер-министр.
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007390480.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007407108_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_61fcda25de3ddca843f1306443ada025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным

Мишустин назвал рост реальных доходов населения на 8,4% в 2024 году рекордным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов населения в 2024 году, прирост составил 8,4%.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Очень важно - повышение реальных доходов населения в прошлом году произошло на 8,4%. Это такой своеобразный рекорд, но это очень здорово", - сказал премьер-министр.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин заявил об увеличении темпов роста российской экономики
Вчера, 12:08
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала