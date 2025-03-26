https://ria.ru/20250326/dokhody-2007434530.html
Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным
Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным
Глава правительства России Михаил Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов населения в 2024 году, прирост составил 8,4%. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:42:00+03:00
2025-03-26T13:42:00+03:00
2025-03-26T13:42:00+03:00
россия
михаил мишустин
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экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов населения в 2024 году, прирост составил 8,4%. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Очень важно - повышение реальных доходов населения в прошлом году произошло на 8,4%. Это такой своеобразный рекорд, но это очень здорово", - сказал премьер-министр.
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007390480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным
Мишустин назвал рост реальных доходов населения на 8,4% в 2024 году рекордным