https://ria.ru/20250326/dokhody-2007434530.html

Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным

Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным

Глава правительства России Михаил Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов населения в 2024 году, прирост составил 8,4%. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:42:00+03:00

2025-03-26T13:42:00+03:00

2025-03-26T13:42:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов населения в 2024 году, прирост составил 8,4%. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Очень важно - повышение реальных доходов населения в прошлом году произошло на 8,4%. Это такой своеобразный рекорд, но это очень здорово", - сказал премьер-министр.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007390480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика