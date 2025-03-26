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На Украине рассказали, кто решил сорвать договоренности России и США - РИА Новости, 26.03.2025
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10:53 26.03.2025 (обновлено: 17:15 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/dogovorennosti-2007366330.html
На Украине рассказали, кто решил сорвать договоренности России и США
На Украине рассказали, кто решил сорвать договоренности России и США - РИА Новости, 26.03.2025
На Украине рассказали, кто решил сорвать договоренности России и США
Британия попытается сорвать договоренности России и США по прекращению огня в Черном море и ударов по энергообъектам, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:53:00+03:00
2025-03-26T17:15:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Британия попытается сорвать договоренности России и США по прекращению огня в Черном море и ударов по энергообъектам, пишет "Страна.ua".Поводом стала публикация в Times о том, что Москва якобы получит от такого соглашения гораздо больше, чем Киев. "Очевидно, они (публикации с возмущениями - Прим.ред) отражают недовольство западной "партии войны", оплотом которой считается Лондон, первыми шагами к перемирию в Украине. И эта партия, вполне возможно, попытается данные шаги сорвать", — говорится в публикации. В статье отмечается, что для подключения российских банков к SWIFT нужно решение Евросоюза, а для снятия ограничений на страхование судов нужно подключить британские страховые компании, которые считаются крупнейшими операторами рынка. "Поэтому, вероятно, негативные публикации в британских СМИ имеют целью не допустить, чтоб ЕС и Британия пошли на снятие (или ослабление) санкций, даже если это потребует от них Трамп", — пишет издание. Либо, как вариант, подключить к переговорам по соглашению по перемирию на море в том или ином качестве европейцев и британцев, добавляет "Страна.ua". На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/kallas-2007356364.html
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в мире, россия, украина, сша, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Евросоюз
На Украине рассказали, кто решил сорвать договоренности России и США

Британия может попытаться сорвать договоренности РФ и США по Черному морю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Британия попытается сорвать договоренности России и США по прекращению огня в Черном море и ударов по энергообъектам, пишет "Страна.ua".
Поводом стала публикация в Times о том, что Москва якобы получит от такого соглашения гораздо больше, чем Киев.
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"Очевидно, они (публикации с возмущениями - Прим.ред) отражают недовольство западной "партии войны", оплотом которой считается Лондон, первыми шагами к перемирию в Украине. И эта партия, вполне возможно, попытается данные шаги сорвать", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что для подключения российских банков к SWIFT нужно решение Евросоюза, а для снятия ограничений на страхование судов нужно подключить британские страховые компании, которые считаются крупнейшими операторами рынка.

"Поэтому, вероятно, негативные публикации в британских СМИ имеют целью не допустить, чтоб ЕС и Британия пошли на снятие (или ослабление) санкций, даже если это потребует от них Трамп", — пишет издание.

Либо, как вариант, подключить к переговорам по соглашению по перемирию на море в том или ином качестве европейцев и британцев, добавляет "Страна.ua".

На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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