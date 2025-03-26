На Украине рассказали, кто решил сорвать договоренности России и США
Британия может попытаться сорвать договоренности РФ и США по Черному морю
Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Британия попытается сорвать договоренности России и США по прекращению огня в Черном море и ударов по энергообъектам, пишет "Страна.ua".
Поводом стала публикация в Times о том, что Москва якобы получит от такого соглашения гораздо больше, чем Киев.
"Очевидно, они (публикации с возмущениями - Прим.ред) отражают недовольство западной "партии войны", оплотом которой считается Лондон, первыми шагами к перемирию в Украине. И эта партия, вполне возможно, попытается данные шаги сорвать", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что для подключения российских банков к SWIFT нужно решение Евросоюза, а для снятия ограничений на страхование судов нужно подключить британские страховые компании, которые считаются крупнейшими операторами рынка.
"Поэтому, вероятно, негативные публикации в британских СМИ имеют целью не допустить, чтоб ЕС и Британия пошли на снятие (или ослабление) санкций, даже если это потребует от них Трамп", — пишет издание.
Либо, как вариант, подключить к переговорам по соглашению по перемирию на море в том или ином качестве европейцев и британцев, добавляет "Страна.ua".
На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В статье отмечается, что для подключения российских банков к SWIFT нужно решение Евросоюза, а для снятия ограничений на страхование судов нужно подключить британские страховые компании, которые считаются крупнейшими операторами рынка.
"Поэтому, вероятно, негативные публикации в британских СМИ имеют целью не допустить, чтоб ЕС и Британия пошли на снятие (или ослабление) санкций, даже если это потребует от них Трамп", — пишет издание.
Либо, как вариант, подключить к переговорам по соглашению по перемирию на море в том или ином качестве европейцев и британцев, добавляет "Страна.ua".
На сайте Кремля накануне было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.