https://ria.ru/20250326/dnr-2007578397.html
Глава правительства ДНР Солнцев доложил Путину о ходе выполнения поручений
Глава правительства ДНР Солнцев доложил Путину о ходе выполнения поручений - РИА Новости, 26.03.2025
Глава правительства ДНР Солнцев доложил Путину о ходе выполнения поручений
Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что все поручения главы государства по восстановлению региона РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T22:13:00+03:00
2025-03-26T22:13:00+03:00
2025-03-26T22:49:00+03:00
политика
россия
донецкая народная республика
оренбургская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_0:54:3091:1793_1920x0_80_0_0_dbe3acee1db50ec7e3844d0a92a26cbe.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что все поручения главы государства по восстановлению региона выполняются. В среду президент РФ предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область. "Владимир Владимирович, все ваши поручения по восстановлению ДНР выполняются. Мы за три года восстановили 19 тысяч 337 объектов", - сказал Солнцев.По его словам, он получил "колоссальный опыт работы" в ДНР: в регионе продолжается восстановление дорог, многоквартирных и частных домов, а также социальных объектов, в том числе восстановлено уже более свыше 240 школ. Продолжается восстановление всех освобожденных населенных пунктов, заявил Солнцев.Солнцев занимает должность председателя правительства Донецкой Народной Республики с марта 2023 года.
https://ria.ru/20250326/putin-2007578177.html
россия
донецкая народная республика
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861973315_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_21ebed2b25bc2b2fe93e1263fead2471.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, оренбургская область, владимир путин
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Оренбургская область, Владимир Путин
Глава правительства ДНР Солнцев доложил Путину о ходе выполнения поручений
Солнцев заявил Путину , что поручения по восстановлению ДНР выполняются