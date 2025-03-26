https://ria.ru/20250326/dnr-2007578397.html

Глава правительства ДНР Солнцев доложил Путину о ходе выполнения поручений

Глава правительства ДНР Солнцев доложил Путину о ходе выполнения поручений - РИА Новости, 26.03.2025

Глава правительства ДНР Солнцев доложил Путину о ходе выполнения поручений

Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что все поручения главы государства по восстановлению региона РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T22:13:00+03:00

2025-03-26T22:13:00+03:00

2025-03-26T22:49:00+03:00

политика

россия

донецкая народная республика

оренбургская область

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что все поручения главы государства по восстановлению региона выполняются. В среду президент РФ предложил Солнцеву возглавить Оренбургскую область. "Владимир Владимирович, все ваши поручения по восстановлению ДНР выполняются. Мы за три года восстановили 19 тысяч 337 объектов", - сказал Солнцев.По его словам, он получил "колоссальный опыт работы" в ДНР: в регионе продолжается восстановление дорог, многоквартирных и частных домов, а также социальных объектов, в том числе восстановлено уже более свыше 240 школ. Продолжается восстановление всех освобожденных населенных пунктов, заявил Солнцев.Солнцев занимает должность председателя правительства Донецкой Народной Республики с марта 2023 года.

https://ria.ru/20250326/putin-2007578177.html

россия

донецкая народная республика

оренбургская область

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политика, россия, донецкая народная республика, оренбургская область, владимир путин