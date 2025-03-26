https://ria.ru/20250326/dnr-2007574190.html

В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя

В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 26.03.2025

В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя ДНР получили ранения в среду в результате вооруженной украинской агрессии, повреждены школа и административное здание, сообщил в среду глава... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T21:44:00+03:00

2025-03-26T21:44:00+03:00

2025-03-26T21:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

дебальцево

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ДНР получили ранения в среду в результате вооруженной украинской агрессии, повреждены школа и административное здание, сообщил в среду глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о водителе автобуса, тяжело пострадавшем при атаке дрона ВСУ. "Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. По его данным, в поселке Павловка Волновахского муниципального округа пострадал мужчина при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса на территории кладбища. Также, в поселке Луганское городского округа Дебальцево вследствие обстрела кассетными снарядами пострадал еще один мирный житель. Кроме того, повреждения получили три домостроения, школа, газопровод, административное здание и автобус. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - сообщил Пушилин.

https://ria.ru/20250325/obstrely-2007092513.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

дебальцево

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донецкая народная республика, горловка, дебальцево, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины