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В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя
В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 26.03.2025
В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ДНР получили ранения в среду в результате вооруженной украинской агрессии, повреждены школа и административное здание, сообщил в среду глава... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:44:00+03:00
2025-03-26T21:44:00+03:00
2025-03-26T21:44:00+03:00
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ДНР получили ранения в среду в результате вооруженной украинской агрессии, повреждены школа и административное здание, сообщил в среду глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о водителе автобуса, тяжело пострадавшем при атаке дрона ВСУ. "Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. По его данным, в поселке Павловка Волновахского муниципального округа пострадал мужчина при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса на территории кладбища. Также, в поселке Луганское городского округа Дебальцево вследствие обстрела кассетными снарядами пострадал еще один мирный житель. Кроме того, повреждения получили три домостроения, школа, газопровод, административное здание и автобус. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - сообщил Пушилин.
https://ria.ru/20250325/obstrely-2007092513.html
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донецкая народная республика, горловка, дебальцево, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Дебальцево, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя
Пушилин: три мирных жителя ДНР пострадали в результате украинской агрессии