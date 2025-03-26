Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/dnr-2007574190.html
В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя
В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 26.03.2025
В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ДНР получили ранения в среду в результате вооруженной украинской агрессии, повреждены школа и административное здание, сообщил в среду глава... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:44:00+03:00
2025-03-26T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
дебальцево
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ДНР получили ранения в среду в результате вооруженной украинской агрессии, повреждены школа и административное здание, сообщил в среду глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о водителе автобуса, тяжело пострадавшем при атаке дрона ВСУ. "Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. По его данным, в поселке Павловка Волновахского муниципального округа пострадал мужчина при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса на территории кладбища. Также, в поселке Луганское городского округа Дебальцево вследствие обстрела кассетными снарядами пострадал еще один мирный житель. Кроме того, повреждения получили три домостроения, школа, газопровод, административное здание и автобус. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - сообщил Пушилин.
https://ria.ru/20250325/obstrely-2007092513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
горловка
дебальцево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, горловка, дебальцево, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Дебальцево, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В ДНР при обстреле ВСУ пострадали три мирных жителя

Пушилин: три мирных жителя ДНР пострадали в результате украинской агрессии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в ДНР
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ДНР получили ранения в среду в результате вооруженной украинской агрессии, повреждены школа и административное здание, сообщил в среду глава республики Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о водителе автобуса, тяжело пострадавшем при атаке дрона ВСУ.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Киев увеличивает обстрелы российских территорий, заявили в МИД
25 марта, 07:10
"Три мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
По его данным, в поселке Павловка Волновахского муниципального округа пострадал мужчина при детонации неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса на территории кладбища. Также, в поселке Луганское городского округа Дебальцево вследствие обстрела кассетными снарядами пострадал еще один мирный житель.
Кроме того, повреждения получили три домостроения, школа, газопровод, административное здание и автобус.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены около 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - сообщил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДебальцевоДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала