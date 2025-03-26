https://ria.ru/20250326/diabet-2007425990.html
Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом
Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом
Более 58 тысяч детей с диабетом в 2024 году бесплатно получили системы непрерывного мониторинга глюкозы, это больше, чем планировалось, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:21:00+03:00
2025-03-26T13:21:00+03:00
2025-03-26T13:21:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791099209_0:1078:2049:2230_1920x0_80_0_0_958db89d133f602fd37cb87baea95ddd.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 58 тысяч детей с диабетом в 2024 году бесплатно получили системы непрерывного мониторинга глюкозы, это больше, чем планировалось, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Государственной думе с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Детям с диабетом бесплатно выдаются системы непрерывного мониторинга глюкозы. На предыдущем отчете говорил, что предоставим их почти 49 тысячам ребят. А получили их в прошлом году даже больше маленьких пациентов от 2 до 17 лет – свыше 58 тысяч. Теперь показатели сахара можно отслеживать круглосуточно. С этого года такая же помощь предусмотрена и для беременных женщин, что позволяет снизить риск осложнений", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241118/pravitelstvo-1984344720.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791099209_0:886:2049:2422_1920x0_80_0_0_4a840ca44ca15dc71a6dcd395a44e063.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом
Мишустин: более 58 тысяч детей с диабетом получили системы мониторинга глюкозы