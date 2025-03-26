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Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом

Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом

Более 58 тысяч детей с диабетом в 2024 году бесплатно получили системы непрерывного мониторинга глюкозы, это больше, чем планировалось, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:21:00+03:00

2025-03-26T13:21:00+03:00

2025-03-26T13:21:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 58 тысяч детей с диабетом в 2024 году бесплатно получили системы непрерывного мониторинга глюкозы, это больше, чем планировалось, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Государственной думе с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Детям с диабетом бесплатно выдаются системы непрерывного мониторинга глюкозы. На предыдущем отчете говорил, что предоставим их почти 49 тысячам ребят. А получили их в прошлом году даже больше маленьких пациентов от 2 до 17 лет – свыше 58 тысяч. Теперь показатели сахара можно отслеживать круглосуточно. С этого года такая же помощь предусмотрена и для беременных женщин, что позволяет снизить риск осложнений", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241118/pravitelstvo-1984344720.html

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общество, россия, михаил мишустин