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Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом - РИА Новости, 26.03.2025
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13:21 26.03.2025
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Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом
Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом
Более 58 тысяч детей с диабетом в 2024 году бесплатно получили системы непрерывного мониторинга глюкозы, это больше, чем планировалось, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:21:00+03:00
2025-03-26T13:21:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 58 тысяч детей с диабетом в 2024 году бесплатно получили системы непрерывного мониторинга глюкозы, это больше, чем планировалось, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Государственной думе с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Детям с диабетом бесплатно выдаются системы непрерывного мониторинга глюкозы. На предыдущем отчете говорил, что предоставим их почти 49 тысячам ребят. А получили их в прошлом году даже больше маленьких пациентов от 2 до 17 лет – свыше 58 тысяч. Теперь показатели сахара можно отслеживать круглосуточно. С этого года такая же помощь предусмотрена и для беременных женщин, что позволяет снизить риск осложнений", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом

Мишустин: более 58 тысяч детей с диабетом получили системы мониторинга глюкозы

© Pexels / Pavel DanilyukНепрерывный мониторинг глюкозы
Непрерывный мониторинг глюкозы - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Pexels / Pavel Danilyuk
Непрерывный мониторинг глюкозы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Более 58 тысяч детей с диабетом в 2024 году бесплатно получили системы непрерывного мониторинга глюкозы, это больше, чем планировалось, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Государственной думе с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Детям с диабетом бесплатно выдаются системы непрерывного мониторинга глюкозы. На предыдущем отчете говорил, что предоставим их почти 49 тысячам ребят. А получили их в прошлом году даже больше маленьких пациентов от 2 до 17 лет – свыше 58 тысяч. Теперь показатели сахара можно отслеживать круглосуточно. С этого года такая же помощь предусмотрена и для беременных женщин, что позволяет снизить риск осложнений", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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