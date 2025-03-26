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Российские десантники выбивают остатки пехоты ВСУ из Курской области - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 26.03.2025 (обновлено: 11:55 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/desantniki-2007384684.html
Российские десантники выбивают остатки пехоты ВСУ из Курской области
Российские десантники выбивают остатки пехоты ВСУ из Курской области - РИА Новости, 26.03.2025
Российские десантники выбивают остатки пехоты ВСУ из Курской области
Подразделения ВДВ по нескольким направлениям выбивают остатки пехоты ВСУ с территории России в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:54:00+03:00
2025-03-26T11:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения ВДВ по нескольким направлениям выбивают остатки пехоты ВСУ с территории России в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным "Гранит". "Первоначальная задача - всеми силами и средствами выйти на государственную границу, вытеснить противника, выбить его с курской земли и закрепиться на рубежах для выполнения последующих задач", - рассказал "Гранит". По словам командира разведроты, продвижение десантников осуществляется по нескольким направлениям одновременно, чтобы избежать растягивания линии фронта. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007309651.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские десантники выбивают остатки пехоты ВСУ из Курской области

"Гранит": ВДВ выбивают остатки пехоты ВСУ с территории России в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения ВДВ по нескольким направлениям выбивают остатки пехоты ВСУ с территории России в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным "Гранит".
"Первоначальная задача - всеми силами и средствами выйти на государственную границу, вытеснить противника, выбить его с курской земли и закрепиться на рубежах для выполнения последующих задач", - рассказал "Гранит".
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По словам командира разведроты, продвижение десантников осуществляется по нескольким направлениям одновременно, чтобы избежать растягивания линии фронта.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.
Эвакуация гражданского населения военнослужащими группы Аида спецназа Ахмат из села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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13 марта, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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