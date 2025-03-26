https://ria.ru/20250326/desantniki-2007384684.html

Российские десантники выбивают остатки пехоты ВСУ из Курской области

Российские десантники выбивают остатки пехоты ВСУ из Курской области - РИА Новости, 26.03.2025

Российские десантники выбивают остатки пехоты ВСУ из Курской области

Подразделения ВДВ по нескольким направлениям выбивают остатки пехоты ВСУ с территории России в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T11:54:00+03:00

2025-03-26T11:54:00+03:00

2025-03-26T11:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения ВДВ по нескольким направлениям выбивают остатки пехоты ВСУ с территории России в Курской области, сообщил РИА Новости командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным "Гранит". "Первоначальная задача - всеми силами и средствами выйти на государственную границу, вытеснить противника, выбить его с курской земли и закрепиться на рубежах для выполнения последующих задач", - рассказал "Гранит". По словам командира разведроты, продвижение десантников осуществляется по нескольким направлениям одновременно, чтобы избежать растягивания линии фронта. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. 19 марта российский лидер заявил, что военные РФ завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250325/spetsoperatsiya-2007309651.html

https://ria.ru/20250313/boytsy-2004780088.html

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безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии