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"Плюнул в лицо": в США рассказали об очередной дерзости Зеленского - РИА Новости, 26.03.2025
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06:54 26.03.2025 (обновлено: 10:41 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/derzost-2007344356.html
"Плюнул в лицо": в США рассказали об очередной дерзости Зеленского
"Плюнул в лицо": в США рассказали об очередной дерзости Зеленского - РИА Новости, 26.03.2025
"Плюнул в лицо": в США рассказали об очередной дерзости Зеленского
Владимир Зеленский своими действиями подрывает все результаты, которые Вашингтон достиг в заключении мирной сделки по Украине, заявил бывший полковник... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T06:54:00+03:00
2025-03-26T10:41:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский своими действиями подрывает все результаты, которые Вашингтон достиг в заключении мирной сделки по Украине, заявил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube."Наш друг Зеленский буквально плюнул в лицо президенту США Дональду Трампу, который пытался ради него договориться о прекращении огня с Россией. Но даже когда договоренность была достигнута, Зеленский сразу же ее нарушил &lt;…&gt;. Невозможно достичь какого-либо мира, пока такой человек у власти. Его надо отстранить. А если мы этого не сделаем, нам надо просто уйти из Украины", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что Россия четко обозначила свое желание заключить мир. Но политики в Лондоне и Париже пытаются затянуть конфликт, поддерживая главу киевского режима своими инициативами. Если США прекратят поддержку Украины, их усилия окажутся безуспешными, предположил Макгрегор.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позже Зеленский заявил, что Киев поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Но уже через несколько часов после разговора Путина и Трампа ВСУ направили беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он утверждал, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым не должны наноситься удары.
https://ria.ru/20250326/prepyatstvie-2007329489.html
https://ria.ru/20250326/rol-2007322676.html
https://ria.ru/20250325/obvinenie-2007305656.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Плюнул в лицо": в США рассказали об очередной дерзости Зеленского

Полковник Макгрегор: Зеленского надо отстранить от власти

© Getty Images / Paula BronsteinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Getty Images / Paula Bronstein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский своими действиями подрывает все результаты, которые Вашингтон достиг в заключении мирной сделки по Украине, заявил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube.
"Наш друг Зеленский буквально плюнул в лицо президенту США Дональду Трампу, который пытался ради него договориться о прекращении огня с Россией. Но даже когда договоренность была достигнута, Зеленский сразу же ее нарушил <…>. Невозможно достичь какого-либо мира, пока такой человек у власти. Его надо отстранить. А если мы этого не сделаем, нам надо просто уйти из Украины", — сказал он.
Верховная рада - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
На Украине назвали последнее препятствие к миру
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Аналитик подчеркнул, что Россия четко обозначила свое желание заключить мир. Но политики в Лондоне и Париже пытаются затянуть конфликт, поддерживая главу киевского режима своими инициативами. Если США прекратят поддержку Украины, их усилия окажутся безуспешными, предположил Макгрегор.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта и выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Раде раскрыли роль украинской делегации на переговорах в Эр-Рияде
Вчера, 00:30
Позже Зеленский заявил, что Киев поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Но уже через несколько часов после разговора Путина и Трампа ВСУ направили беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.
Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Тогда же Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он утверждал, что Киев передаст партнерам список объектов, по которым не должны наноситься удары.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина
25 марта, 21:26
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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