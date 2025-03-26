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В конгрессе рассказали, когда в США может произойти дефолт - РИА Новости, 26.03.2025
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17:13 26.03.2025 (обновлено: 17:36 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/defolt-2007520436.html
В конгрессе рассказали, когда в США может произойти дефолт
В конгрессе рассказали, когда в США может произойти дефолт - РИА Новости, 26.03.2025
В конгрессе рассказали, когда в США может произойти дефолт
Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в случае, если не будет повышен потолок госдолга, заявило в среду управление конгресса США РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:13:00+03:00
2025-03-26T17:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в случае, если не будет повышен потолок госдолга, заявило в среду управление конгресса США по бюджету."Согласно оценке управления конгресса США по бюджету, если потолок госдолга останется неизменным, способность правительства осуществлять заимствования с использованием чрезвычайных мер, вероятно, будет исчерпана в августе или сентябре 2025 года", - говорится в докладе.Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.
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сша, конгресс сша, в мире
США, Конгресс США, В мире
В конгрессе рассказали, когда в США может произойти дефолт

Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу из-за потолка госдолга

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в случае, если не будет повышен потолок госдолга, заявило в среду управление конгресса США по бюджету.
"Согласно оценке управления конгресса США по бюджету, если потолок госдолга останется неизменным, способность правительства осуществлять заимствования с использованием чрезвычайных мер, вероятно, будет исчерпана в августе или сентябре 2025 года", - говорится в докладе.
Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.
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Аналитики предсказали дефолт по госдолгу США
24 марта, 14:15
 
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