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В конгрессе рассказали, когда в США может произойти дефолт

В конгрессе рассказали, когда в США может произойти дефолт - РИА Новости, 26.03.2025

В конгрессе рассказали, когда в США может произойти дефолт

Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в случае, если не будет повышен потолок госдолга, заявило в среду управление конгресса США РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:13:00+03:00

2025-03-26T17:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в случае, если не будет повышен потолок госдолга, заявило в среду управление конгресса США по бюджету."Согласно оценке управления конгресса США по бюджету, если потолок госдолга останется неизменным, способность правительства осуществлять заимствования с использованием чрезвычайных мер, вероятно, будет исчерпана в августе или сентябре 2025 года", - говорится в докладе.Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.

https://ria.ru/20250324/defolt-2006948901.html

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