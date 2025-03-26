https://ria.ru/20250326/dagestan-2007442881.html
В Дагестане собаки насмерть загрызли пенсионерку
В Дагестане собаки насмерть загрызли пенсионерку - РИА Новости, 26.03.2025
В Дагестане собаки насмерть загрызли пенсионерку
В Буйнакске бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:02:00+03:00
2025-03-26T14:02:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 26 мар — РИА Новости. В Буйнакске бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике. "По данным следствия, 25 марта на территории христианского кладбища безнадзорные собаки напали на местную жительницу, причинив ей смертельные травмы", — говорится в заявлении. Как уточнили в МВД Дагестана, накануне днем в дежурную часть отдела полиции в Буйнакске поступило сообщение о пропаже пожилой женщины: она вышла из дома и не вернулась. Отмечается, что поиски начали незамедлительно и проводили их тщательно, поскольку пенсионерка страдала деменцией. В итоге тело погибшей обнаружили примерно в 22:10 мск возле кладбища.По данным региональной прокуратуры, 75-летняя женщина умерла на месте. Ведомство проводит проверку.Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
https://ria.ru/20250323/kuban-2006832384.html
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происшествия, буйнакск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Буйнакск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Дагестане собаки насмерть загрызли пенсионерку
В Буйнакске собаки насмерть загрызли пенсионерку на кладбище