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Доходы бюджета в 2024 году выросли более чем на четверть
Доходы бюджета в 2024 году выросли более чем на четверть - РИА Новости, 26.03.2025
Доходы бюджета в 2024 году выросли более чем на четверть
операции. Доходы федерального бюджета в прошлом году выросли более чем на четверть, что помогло выполнить социальные обязательства и реализовать мероприятия в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:22:00+03:00
2025-03-26T12:22:00+03:00
2025-03-26T12:22:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. операции. Доходы федерального бюджета в прошлом году выросли более чем на четверть, что помогло выполнить социальные обязательства и реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "В прошлом году доходы федерального бюджета выросли более чем на четверть, точнее 26%. Это помогло выполнить социальные обязательства, содействовать запуску новых перспективных проектов. И реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, в том числе в рамках специальной военной операции", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241124/medevedev-1985403501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Доходы бюджета в 2024 году выросли более чем на четверть
Мишустин: доходы российского бюджета в 2024 году выросли более чем на четверть
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. операции. Доходы федерального бюджета в прошлом году выросли более чем на четверть, что помогло выполнить социальные обязательства и реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"В прошлом году доходы федерального бюджета выросли более чем на четверть, точнее 26%. Это помогло выполнить социальные обязательства, содействовать запуску новых перспективных проектов. И реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, в том числе в рамках специальной военной операции", - сказал Мишустин.