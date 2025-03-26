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Доходы бюджета в 2024 году выросли более чем на четверть

Доходы бюджета в 2024 году выросли более чем на четверть - РИА Новости, 26.03.2025

Доходы бюджета в 2024 году выросли более чем на четверть

операции. Доходы федерального бюджета в прошлом году выросли более чем на четверть, что помогло выполнить социальные обязательства и реализовать мероприятия в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:22:00+03:00

2025-03-26T12:22:00+03:00

2025-03-26T12:22:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. операции. Доходы федерального бюджета в прошлом году выросли более чем на четверть, что помогло выполнить социальные обязательства и реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "В прошлом году доходы федерального бюджета выросли более чем на четверть, точнее 26%. Это помогло выполнить социальные обязательства, содействовать запуску новых перспективных проектов. И реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, в том числе в рамках специальной военной операции", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241124/medevedev-1985403501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика