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Бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в ЛНР
Бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 26.03.2025
Бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в ЛНР
Бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в Сватово в ЛНР, водитель и фельдшер машины были госпитализированы, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:29:00+03:00
2025-03-26T17:29:00+03:00
2025-03-26T17:37:00+03:00
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в Сватово в ЛНР, водитель и фельдшер машины были госпитализированы, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. "Бригада скорой помощи в Сватово подверглась прицельной атаке со стороны украинских нацистов. Бригада ЛРЦЭМП и МК, следовавшая на разминирование в поселок Мостки, попала под обстрел БПЛА прямо на трассе. В результате чего, автомобиль получил серьезные повреждения, фельдшер и водитель были оперативно доставлены в Центральную районную больницу города Сватово, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении Пащенко в Telegram-канале. Она отметила, что автомобиль скорой помощи был уничтожен в результате атаки и не подлежит восстановлению. "Я уверена, что киевский режим ответит за массовые военные преступления! Сотрудникам ЛРЦЭМП и МК я желаю скорейшего выздоровления!" - добавила Пащенко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в ЛНР
Минздрав ЛНР: бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в Сватово