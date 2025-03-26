https://ria.ru/20250326/brigada-2007526581.html

Бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в ЛНР

Бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 26.03.2025

Бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в ЛНР

Бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в Сватово в ЛНР, водитель и фельдшер машины были госпитализированы, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:29:00+03:00

2025-03-26T17:29:00+03:00

2025-03-26T17:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Бригада скорой помощи подверглась атаке беспилотника ВСУ в Сватово в ЛНР, водитель и фельдшер машины были госпитализированы, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. "Бригада скорой помощи в Сватово подверглась прицельной атаке со стороны украинских нацистов. Бригада ЛРЦЭМП и МК, следовавшая на разминирование в поселок Мостки, попала под обстрел БПЛА прямо на трассе. В результате чего, автомобиль получил серьезные повреждения, фельдшер и водитель были оперативно доставлены в Центральную районную больницу города Сватово, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении Пащенко в Telegram-канале. Она отметила, что автомобиль скорой помощи был уничтожен в результате атаки и не подлежит восстановлению. "Я уверена, что киевский режим ответит за массовые военные преступления! Сотрудникам ЛРЦЭМП и МК я желаю скорейшего выздоровления!" - добавила Пащенко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины