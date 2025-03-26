https://ria.ru/20250326/brazilija-2007558124.html

Болсонару признали обвиняемым по делу о попытке переворота

Болсонару признали обвиняемым по делу о попытке переворота - РИА Новости, 26.03.2025

Болсонару признали обвиняемым по делу о попытке переворота

Большинство судей первой палаты верховного суда Бразилии проголосовали за привлечение экс-президента Жаира Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:45:00+03:00

2025-03-26T19:45:00+03:00

2025-03-26T19:45:00+03:00

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МЕХИКО, 26 мар - РИА Новости. Большинство судей первой палаты верховного суда Бразилии проголосовали за привлечение экс-президента Жаира Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке государственного переворота 2022 года, сообщил портал G1. "Первая палата Федерального верховного суда STF сформировала большинство для признания бывшего президента Жаира Болсонару и семерых других его союзников обвиняемыми в попытке государственного переворота в 2022 году. Трое из пяти министров суда уже проголосовали за принятие жалобы, поданной Генеральной прокуратурой", - говорится в материале на сайте издания. Ранее федеральная полиция Бразилии предъявила Болсонару и бывшим членам его правительства обвинения в насильственной отмене демократического верховенства закона, государственном перевороте и организации преступного сообщества. Сторонники Болсонару, выступавших с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек. Обвинения выдвинули против 1682 человек, на данный момент осуждены 375, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы. С большинством голосов судей верховного суда обвиняемым чиновникам будет предъявлено уголовное обвинение, которое может привести к осуждению с тюремным заключением. Среди ответчиков по делу о госперевороте помимо экс-президента - бывший директор разведки ABIN Александр Рамагем, бывший командующий ВМС Альмир Гарнье, экс-министр юстиции Андерсон Торрес, глава комитета по вопросам институциональной безопасности администрации президента Аугусто Элено, бывший помощник президента Мауро Сид, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра и руководитель администрации президента Брага Нетто. По данным прокуратуры, эти лица составляют "решающее ядро" попытки госпереворота.

https://ria.ru/20250317/braziliya-2005395644.html

https://ria.ru/20250219/bolsonaru-2000194976.html

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в мире, бразилия, жаир болсонару