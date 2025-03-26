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Российские бойцы на передовой отстаивают интересы страны, заявил Мишустин

Российские бойцы на передовой отстаивают интересы страны, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

Российские бойцы на передовой отстаивают интересы страны, заявил Мишустин

Российские бойцы на передовой отстаивают интересы страны, в сложных условиях проявляют настоящее мужество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:31:00+03:00

2025-03-26T12:31:00+03:00

2025-03-26T12:31:00+03:00

россия

михаил мишустин

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госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские бойцы на передовой отстаивают интересы страны, в сложных условиях проявляют настоящее мужество, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "Сегодня наши ребята на передовой отстаивают интересы страны. В сложных условиях проявляют настоящее мужество. И, конечно, наш долг – поддержать героев и окружить их заботой, а также окружить заботой их семьи", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, безопасность