https://ria.ru/20250326/bogotol-2007452554.html

Новые очистные сооружения построили в красноярском Боготоле

Новые очистные сооружения построили в красноярском Боготоле - РИА Новости, 26.03.2025

Новые очистные сооружения построили в красноярском Боготоле

Новые очистные сооружения построили в городе Боготол Красноярского края в рамках краевой программы, сообщает пресс-служба министерства строительства и... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:21:00+03:00

2025-03-26T15:21:00+03:00

2025-03-26T15:21:00+03:00

боготол

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Новые очистные сооружения построили в городе Боготол Красноярского края в рамках краевой программы, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "Новые очистные сооружения построены в Боготоле по краевой программе "Реформирование и модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической инфраструктуры". Комплекс оборудования предназначен для обслуживания жилого микрорайона Южный, где проживают свыше восьми тысяч боготольцев. Комплекс включает канализационные очистные сооружения, насосную станцию, отстойник-накопитель", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, максимальная производительность новой установки составляет 1,2 тысячи кубометров в сутки вместо прежних четырехсот. Очищение проходит в несколько этапов. После двух этапов очищенные воды проходят стадию биологической очистки по технологии мембранного биореактора. Перед выпуском очищенные сточные воды проходят обеззараживание раствором гипохлорита натрия. При этом в качестве запасного метода обеззараживания имеются ультрафиолетовые установки. Насосная станция предназначена для работы в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала. Обслуживанием очистной станции будет заниматься бригада в составе оператора и машиниста насосных и компрессорных установок. Отмечается, что в Красноярском крае в 2025 году на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры планируется направить более 4,8 миллиарда рублей, в том числе в рамках проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250319/proizvoditelnost-2005977167.html

https://ria.ru/20250319/krasnojarsk-2005963532.html

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боготол, красноярский край, жкх