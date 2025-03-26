Рейтинг@Mail.ru
Новые очистные сооружения построили в красноярском Боготоле - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/bogotol-2007452554.html
Новые очистные сооружения построили в красноярском Боготоле
Новые очистные сооружения построили в красноярском Боготоле - РИА Новости, 26.03.2025
Новые очистные сооружения построили в красноярском Боготоле
Новые очистные сооружения построили в городе Боготол Красноярского края в рамках краевой программы, сообщает пресс-служба министерства строительства и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:21:00+03:00
2025-03-26T15:21:00+03:00
боготол
красноярский край
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007453234_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_c9aa0a4fd35855c6b7cb213fa1000ce6.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Новые очистные сооружения построили в городе Боготол Красноярского края в рамках краевой программы, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "Новые очистные сооружения построены в Боготоле по краевой программе "Реформирование и модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической инфраструктуры". Комплекс оборудования предназначен для обслуживания жилого микрорайона Южный, где проживают свыше восьми тысяч боготольцев. Комплекс включает канализационные очистные сооружения, насосную станцию, отстойник-накопитель", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, максимальная производительность новой установки составляет 1,2 тысячи кубометров в сутки вместо прежних четырехсот. Очищение проходит в несколько этапов. После двух этапов очищенные воды проходят стадию биологической очистки по технологии мембранного биореактора. Перед выпуском очищенные сточные воды проходят обеззараживание раствором гипохлорита натрия. При этом в качестве запасного метода обеззараживания имеются ультрафиолетовые установки. Насосная станция предназначена для работы в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала. Обслуживанием очистной станции будет заниматься бригада в составе оператора и машиниста насосных и компрессорных установок. Отмечается, что в Красноярском крае в 2025 году на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры планируется направить более 4,8 миллиарда рублей, в том числе в рамках проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
https://ria.ru/20250319/proizvoditelnost-2005977167.html
https://ria.ru/20250319/krasnojarsk-2005963532.html
боготол
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007453234_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_82456be1163d8ab8b54336404ba5f64b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
боготол, красноярский край, жкх
Боготол, Красноярский край, ЖКХ
Новые очистные сооружения построили в красноярском Боготоле

В красноярском городе Боготол построили новые очистные сооружения

© Фото : Министерство строительства Красноярского краяНовые очистные сооружения в Боготоле Красноярского края
Новые очистные сооружения в Боготоле Красноярского края - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Министерство строительства Красноярского края
Новые очистные сооружения в Боготоле Красноярского края
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Новые очистные сооружения построили в городе Боготол Красноярского края в рамках краевой программы, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
"Новые очистные сооружения построены в Боготоле по краевой программе "Реформирование и модернизация коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической инфраструктуры". Комплекс оборудования предназначен для обслуживания жилого микрорайона Южный, где проживают свыше восьми тысяч боготольцев. Комплекс включает канализационные очистные сооружения, насосную станцию, отстойник-накопитель", - говорится в сообщении.
Работа швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Более 15 красноярских малых предприятий повысят производительность труда
19 марта, 15:03
По данным пресс-службы, максимальная производительность новой установки составляет 1,2 тысячи кубометров в сутки вместо прежних четырехсот. Очищение проходит в несколько этапов. После двух этапов очищенные воды проходят стадию биологической очистки по технологии мембранного биореактора. Перед выпуском очищенные сточные воды проходят обеззараживание раствором гипохлорита натрия. При этом в качестве запасного метода обеззараживания имеются ультрафиолетовые установки.
Насосная станция предназначена для работы в автоматическом режиме, без постоянного присутствия персонала. Обслуживанием очистной станции будет заниматься бригада в составе оператора и машиниста насосных и компрессорных установок.
Отмечается, что в Красноярском крае в 2025 году на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры планируется направить более 4,8 миллиарда рублей, в том числе в рамках проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Начато строительство нового котлована станции метро в Красноярске
19 марта, 14:01
 
БоготолКрасноярский крайЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала