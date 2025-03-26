https://ria.ru/20250326/bloomberg-2007524064.html
В Европе удивились поведению главы МИД Венгрии в России
В Европе удивились поведению главы МИД Венгрии в России - РИА Новости, 26.03.2025
В Европе удивились поведению главы МИД Венгрии в России
Европейские чиновники удивились частым визитам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто в Россию, пишет агентство... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:21:00+03:00
2025-03-26T17:21:00+03:00
2025-03-26T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Европейские чиновники удивились частым визитам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто в Россию, пишет агентство Bloomberg."Он был в России как минимум 13 раз с начала (конфликта на Украине. — Прим. ред.), который начался три года назад. Такая частота удивила некоторых европейских чиновников. <...> Даже министры иностранных дел некоторых ближайших союзников Москвы не ездят в Россию с такой регулярностью", — говорится в материале.Как утверждает издание, Сийярто стал лицом пророссийской политики Венгрии, что привело к частым столкновениям страны с другими членами Европейского Союза.Ранее в среду венгерский министр заявил, что отправляется в Москву, где обсудит мирное урегулирование конфликта на Украине, безопасность энергоснабжения и укрепление сотрудничества с Россией. Позднее Сийярто рассказал, что Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность.
https://ria.ru/20250326/ukraine-2007468798.html
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в мире, россия, петер сийярто, москва, украина
В мире, Россия, Петер Сийярто, Москва, Украина
В Европе удивились поведению главы МИД Венгрии в России
Bloomberg: в Европе удивились частым визитам главы МИД Венгрии Сийярто в РФ