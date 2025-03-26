https://ria.ru/20250326/blok-2007432872.html

Молдавская оппозиция может обратиться в ЕСПЧ из-за ареста Гуцул

Молдавская оппозиция может обратиться в ЕСПЧ из-за ареста Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025

Молдавская оппозиция может обратиться в ЕСПЧ из-за ареста Гуцул

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" намерен добиваться справедливости в судах республики по поводу задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, а если те не... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:37:00+03:00

2025-03-26T13:37:00+03:00

2025-03-26T15:57:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

марина таубер

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европейский суд по правам человека (еспч)

задержание главы гагаузии гуцул

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" намерен добиваться справедливости в судах республики по поводу задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, а если те не будут беспристрастны, в блоке готовы обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявила РИА Новости депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь блока "Победа" Марина Таубер. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа. "Задержание главы Гагаузии — это не просто расправа с независимым политиком, а плевок в сторону народа, чтящего свою Родину и свободу. Но мы с коллегами из блока "Победа" не собираемся терпеть и молчать! Я обращаюсь к мировому сообществу и призываю обратить внимание на беспредел, который сегодня происходит в Молдавии, и принять меры! Мы будем добиваться справедливости в национальных судах, но, если поймем, что процессы не ведутся беспристрастно, готовы дойти и до международных инстанций, в том числе до Европейского суда по правам человека", - сказала Таубер. Она добавила, что последние месяцы Гуцул находится под беспрецедентным давлением со стороны властей Молдавии. "В ее отношении ведется уголовное преследование по сфабрикованному делу с отсутствием реальных доказательств. Подконтрольный власти суд ускоряет этот процесс, ведя по 3-4 заседания в неделю, чтобы успеть вынести приговор до выборов. Главе автономии мешают работать", - подчеркнула Таубер.

https://ria.ru/20250326/parlament-2007429821.html

https://ria.ru/20250326/rossija-2007429913.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, марина таубер, евгения гуцул, европейский суд по правам человека (еспч), задержание главы гагаузии гуцул