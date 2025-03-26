https://ria.ru/20250326/blinovskaya-2007351184.html

Блиновская обжаловала приговор

Блиновская обжаловала приговор - РИА Новости, 26.03.2025

Блиновская обжаловала приговор

Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:09:00+03:00

2025-03-26T09:09:00+03:00

2025-03-26T09:09:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. В понедельник, 3 марта, Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Суд ранее признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002826130.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002770480.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, елена блиновская, алексей блиновский, московский городской суд