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Блиновская обжаловала приговор - РИА Новости, 26.03.2025
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09:09 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/blinovskaya-2007351184.html
Блиновская обжаловала приговор
Блиновская обжаловала приговор - РИА Новости, 26.03.2025
Блиновская обжаловала приговор
Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:09:00+03:00
2025-03-26T09:09:00+03:00
происшествия
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елена блиновская
алексей блиновский
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. В понедельник, 3 марта, Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Суд ранее признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20250303/blinovskaya-2002826130.html
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происшествия, москва, россия, елена блиновская, алексей блиновский, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Московский городской суд
Блиновская обжаловала приговор

Защита королевы марафонов Блиновской обжаловала приговор

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
В понедельник, 3 марта, Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
3 марта, 14:39
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Суд ранее признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В СПЧ оценили шансы Блиновской попасть под амнистию
3 марта, 18:23
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
Блогер Елена Блиновская перед началом заседания Савеловского районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
"Это преступление простили": что ждет Блиновскую в тюрьме
3 марта, 15:36
 
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