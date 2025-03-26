https://ria.ru/20250326/biznes-2007429235.html
Мишустин рассказал о развитии малого бизнеса в России
Мишустин рассказал о развитии малого бизнеса в России - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о развитии малого бизнеса в России
Малым бизнесом в России уже по итогам третьего квартала 2024 года было занято почти 29,5 миллионов человек, выросло и количество самих предприятий, заявил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:31:00+03:00
2025-03-26T13:31:00+03:00
2025-03-26T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Малым бизнесом в России уже по итогам третьего квартала 2024 года было занято почти 29,5 миллионов человек, выросло и количество самих предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Президент поставил задачу – увеличить численность занятых в этом секторе до 25 миллионов человек к 2030 году. И уже по итогам третьего квартала 2024 мы вышли на цифру почти в 29,5 миллионов человек. Выросло и количество самих предприятий", - заявил Мишустин. Он отметил, что в сфере малого и среднего предпринимательства "часто концентрируются свежие идеи", а представители этого бизнеса более активны и мобильны, чем крупные компании. "Такие показатели - результат многих усилий. В том числе реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За время его действия финансовая помощь была предоставлена почти полумиллиону субъектов МСП на сумму более 7,6 триллиона рублей. Мы запустили меры по стимулированию кредитования, "зонтичные поручительства", региональные гарантии. А также лизинг, гранты, промышленные технопарки и другие", - уточнил Мишустин. Председатель правительства подчеркнул, что все эти механизмы помогают гражданам активнее развивать свое дело, создавать рабочие места, а значит – привлекать инвестиции в основной капитал. "Это важнейшая задача. Для ее выполнения необходим благоприятный деловой климат не только для сектора МСП, но и для всех компаний", - заключил он.
https://ria.ru/20240815/msp-1966248919.html
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о развитии малого бизнеса в России
Мишустин: малым бизнесом в РФ занимаются почти 29,5 миллиона человек
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Малым бизнесом в России уже по итогам третьего квартала 2024 года было занято почти 29,5 миллионов человек, выросло и количество самих предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"Президент поставил задачу – увеличить численность занятых в этом секторе до 25 миллионов человек к 2030 году. И уже по итогам третьего квартала 2024 мы вышли на цифру почти в 29,5 миллионов человек. Выросло и количество самих предприятий", - заявил Мишустин
.
Он отметил, что в сфере малого и среднего предпринимательства "часто концентрируются свежие идеи", а представители этого бизнеса более активны и мобильны, чем крупные компании.
"Такие показатели - результат многих усилий. В том числе реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За время его действия финансовая помощь была предоставлена почти полумиллиону субъектов МСП на сумму более 7,6 триллиона рублей. Мы запустили меры по стимулированию кредитования, "зонтичные поручительства", региональные гарантии. А также лизинг, гранты, промышленные технопарки и другие", - уточнил Мишустин.
Председатель правительства подчеркнул, что все эти механизмы помогают гражданам активнее развивать свое дело, создавать рабочие места, а значит – привлекать инвестиции в основной капитал. "Это важнейшая задача. Для ее выполнения необходим благоприятный деловой климат не только для сектора МСП, но и для всех компаний", - заключил он.