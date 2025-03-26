https://ria.ru/20250326/biznes-2007429235.html

Мишустин рассказал о развитии малого бизнеса в России

Мишустин рассказал о развитии малого бизнеса в России - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о развитии малого бизнеса в России

Малым бизнесом в России уже по итогам третьего квартала 2024 года было занято почти 29,5 миллионов человек, выросло и количество самих предприятий, заявил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:31:00+03:00

2025-03-26T13:31:00+03:00

2025-03-26T13:31:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Малым бизнесом в России уже по итогам третьего квартала 2024 года было занято почти 29,5 миллионов человек, выросло и количество самих предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Президент поставил задачу – увеличить численность занятых в этом секторе до 25 миллионов человек к 2030 году. И уже по итогам третьего квартала 2024 мы вышли на цифру почти в 29,5 миллионов человек. Выросло и количество самих предприятий", - заявил Мишустин. Он отметил, что в сфере малого и среднего предпринимательства "часто концентрируются свежие идеи", а представители этого бизнеса более активны и мобильны, чем крупные компании. "Такие показатели - результат многих усилий. В том числе реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За время его действия финансовая помощь была предоставлена почти полумиллиону субъектов МСП на сумму более 7,6 триллиона рублей. Мы запустили меры по стимулированию кредитования, "зонтичные поручительства", региональные гарантии. А также лизинг, гранты, промышленные технопарки и другие", - уточнил Мишустин. Председатель правительства подчеркнул, что все эти механизмы помогают гражданам активнее развивать свое дело, создавать рабочие места, а значит – привлекать инвестиции в основной капитал. "Это важнейшая задача. Для ее выполнения необходим благоприятный деловой климат не только для сектора МСП, но и для всех компаний", - заключил он.

https://ria.ru/20240815/msp-1966248919.html

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф