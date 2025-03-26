Мишустин анонсировал запуск нового проекта по биоэкономике
Мишустин: правительство готовит проект по развитию технологий биоэкономики
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ готовит к запуску проект по развитию технологий биоэкономики - он войдет в число проектов, которые способны обеспечить прорывные результаты в науке и промышленности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе правительства в 2024 году.
"Почти год назад, выступая здесь, говорил о том, что правительство готовит крупные проекты, способные обеспечить прорывные результаты в науке и промышленности. На сегодня у нас восемь таких проектов технологического лидерства принципиально нового формата… Девятый – по развитию технологий биоэкономики – мы готовим к запуску", - сказал Мишустин.
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Он отметил, что проекты технологического лидерства направлены на то, чтобы закрыть потребности России по выпуску средств производства и автоматизации, предложить инновационные решения для сбережения здоровья граждан и укрепления продовольственной безопасности.
Кроме этого, ряд проектов касается области беспилотных авиационных систем, космических сервисов, а также энергетики, сферы новых материалов и химии.
"Все они (проекты - ред.) максимально нацелены на результат. В них закреплены конкретные перечни продукции и ее количество, проработана и правовая основа для их реализации. Особенности были учтены в новом федеральном законе "О технологической политике", - добавил Мишустин.