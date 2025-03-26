https://ria.ru/20250326/bioekonomika-2007432390.html

Мишустин анонсировал запуск нового проекта по биоэкономике

Мишустин анонсировал запуск нового проекта по биоэкономике - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин анонсировал запуск нового проекта по биоэкономике

Правительство РФ готовит к запуску проект по развитию технологий биоэкономики - он войдет в число проектов, которые способны обеспечить прорывные результаты в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:37:00+03:00

2025-03-26T13:37:00+03:00

2025-03-26T13:37:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ готовит к запуску проект по развитию технологий биоэкономики - он войдет в число проектов, которые способны обеспечить прорывные результаты в науке и промышленности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе правительства в 2024 году. "Почти год назад, выступая здесь, говорил о том, что правительство готовит крупные проекты, способные обеспечить прорывные результаты в науке и промышленности. На сегодня у нас восемь таких проектов технологического лидерства принципиально нового формата… Девятый – по развитию технологий биоэкономики – мы готовим к запуску", - сказал Мишустин. Он отметил, что проекты технологического лидерства направлены на то, чтобы закрыть потребности России по выпуску средств производства и автоматизации, предложить инновационные решения для сбережения здоровья граждан и укрепления продовольственной безопасности. Кроме этого, ряд проектов касается области беспилотных авиационных систем, космических сервисов, а также энергетики, сферы новых материалов и химии. "Все они (проекты - ред.) максимально нацелены на результат. В них закреплены конкретные перечни продукции и ее количество, проработана и правовая основа для их реализации. Особенности были учтены в новом федеральном законе "О технологической политике", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250304/mishustin-2002999759.html

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф