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Мишустин анонсировал запуск нового проекта по биоэкономике - РИА Новости, 26.03.2025
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13:37 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/bioekonomika-2007432390.html
Мишустин анонсировал запуск нового проекта по биоэкономике
Мишустин анонсировал запуск нового проекта по биоэкономике - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин анонсировал запуск нового проекта по биоэкономике
Правительство РФ готовит к запуску проект по развитию технологий биоэкономики - он войдет в число проектов, которые способны обеспечить прорывные результаты в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:37:00+03:00
2025-03-26T13:37:00+03:00
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ готовит к запуску проект по развитию технологий биоэкономики - он войдет в число проектов, которые способны обеспечить прорывные результаты в науке и промышленности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе правительства в 2024 году. "Почти год назад, выступая здесь, говорил о том, что правительство готовит крупные проекты, способные обеспечить прорывные результаты в науке и промышленности. На сегодня у нас восемь таких проектов технологического лидерства принципиально нового формата… Девятый – по развитию технологий биоэкономики – мы готовим к запуску", - сказал Мишустин. Он отметил, что проекты технологического лидерства направлены на то, чтобы закрыть потребности России по выпуску средств производства и автоматизации, предложить инновационные решения для сбережения здоровья граждан и укрепления продовольственной безопасности. Кроме этого, ряд проектов касается области беспилотных авиационных систем, космических сервисов, а также энергетики, сферы новых материалов и химии. "Все они (проекты - ред.) максимально нацелены на результат. В них закреплены конкретные перечни продукции и ее количество, проработана и правовая основа для их реализации. Особенности были учтены в новом федеральном законе "О технологической политике", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250304/mishustin-2002999759.html
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин анонсировал запуск нового проекта по биоэкономике

Мишустин: правительство готовит проект по развитию технологий биоэкономики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство РФ готовит к запуску проект по развитию технологий биоэкономики - он войдет в число проектов, которые способны обеспечить прорывные результаты в науке и промышленности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчёт о работе правительства в 2024 году.
"Почти год назад, выступая здесь, говорил о том, что правительство готовит крупные проекты, способные обеспечить прорывные результаты в науке и промышленности. На сегодня у нас восемь таких проектов технологического лидерства принципиально нового формата… Девятый – по развитию технологий биоэкономики – мы готовим к запуску", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по направлению Технологическое обеспечение биоэкономики в Координационном центре правительства РФ. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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4 марта, 16:05
Он отметил, что проекты технологического лидерства направлены на то, чтобы закрыть потребности России по выпуску средств производства и автоматизации, предложить инновационные решения для сбережения здоровья граждан и укрепления продовольственной безопасности.
Кроме этого, ряд проектов касается области беспилотных авиационных систем, космических сервисов, а также энергетики, сферы новых материалов и химии.
"Все они (проекты - ред.) максимально нацелены на результат. В них закреплены конкретные перечни продукции и ее количество, проработана и правовая основа для их реализации. Особенности были учтены в новом федеральном законе "О технологической политике", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой
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ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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