https://ria.ru/20250326/b21-2007464229.html

В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21

В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21 - РИА Новости, 26.03.2025

В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21

Разработка стелс-бомбардировщика B-21 "Рейдер" обойдется США более чем в 200 миллиардов долларов, сообщает журнал National Interest. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:12:00+03:00

2025-03-26T15:12:00+03:00

2025-03-26T15:16:00+03:00

сша

b-21 (стратегический бомбардировщик)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151309/77/1513097729_0:7:690:395_1920x0_80_0_0_b04cb19a1782bd581072e8d7ba6bee0c.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Разработка стелс-бомбардировщика B-21 "Рейдер" обойдется США более чем в 200 миллиардов долларов, сообщает журнал National Interest. "(Разработка - ред.) "Рейдера", возможно, идет с опережением сроков… с учетом ожидаемой стоимости в более 200 миллиардов долларов некоторые ранее говорили, что проект может быть свернут из-за потенциальных бюджетных ограничений", - пишет издание. Отмечается, что глава Стратегического командования ВС США генерал Энтони Коттон считает, что США требуется по меньшей мере 145 бомбардировщиков B-21, а не 100, как предусматривают существующие планы. По данным издания, стоимость одного бомбардировщика B-21 составляет около 692 миллионов долларов.

https://ria.ru/20250325/f-35-2007184983.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, b-21 (стратегический бомбардировщик), в мире