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В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21 - РИА Новости, 26.03.2025
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15:12 26.03.2025 (обновлено: 15:16 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/b21-2007464229.html
В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21
В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21 - РИА Новости, 26.03.2025
В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21
Разработка стелс-бомбардировщика B-21 "Рейдер" обойдется США более чем в 200 миллиардов долларов, сообщает журнал National Interest. РИА Новости, 26.03.2025
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сша
b-21 (стратегический бомбардировщик)
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Разработка стелс-бомбардировщика B-21 "Рейдер" обойдется США более чем в 200 миллиардов долларов, сообщает журнал National Interest. "(Разработка - ред.) "Рейдера", возможно, идет с опережением сроков… с учетом ожидаемой стоимости в более 200 миллиардов долларов некоторые ранее говорили, что проект может быть свернут из-за потенциальных бюджетных ограничений", - пишет издание. Отмечается, что глава Стратегического командования ВС США генерал Энтони Коттон считает, что США требуется по меньшей мере 145 бомбардировщиков B-21, а не 100, как предусматривают существующие планы. По данным издания, стоимость одного бомбардировщика B-21 составляет около 692 миллионов долларов.
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сша, b-21 (стратегический бомбардировщик), в мире
США, B-21 (стратегический бомбардировщик), В мире
В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21

NI: разработка стелс-бомбардировщика B-21 обойдется США в $200 миллиардов

© Фото : Northrop Grumman CorporationЭскиз бомбардировщика B-21 Raider
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Northrop Grumman Corporation
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Разработка стелс-бомбардировщика B-21 "Рейдер" обойдется США более чем в 200 миллиардов долларов, сообщает журнал National Interest.
"(Разработка - ред.) "Рейдера", возможно, идет с опережением сроков… с учетом ожидаемой стоимости в более 200 миллиардов долларов некоторые ранее говорили, что проект может быть свернут из-за потенциальных бюджетных ограничений", - пишет издание.
Отмечается, что глава Стратегического командования ВС США генерал Энтони Коттон считает, что США требуется по меньшей мере 145 бомбардировщиков B-21, а не 100, как предусматривают существующие планы.
По данным издания, стоимость одного бомбардировщика B-21 составляет около 692 миллионов долларов.
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