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В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21
В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21 - РИА Новости, 26.03.2025
В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21
Разработка стелс-бомбардировщика B-21 "Рейдер" обойдется США более чем в 200 миллиардов долларов, сообщает журнал National Interest. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:12:00+03:00
2025-03-26T15:12:00+03:00
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b-21 (стратегический бомбардировщик)
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Разработка стелс-бомбардировщика B-21 "Рейдер" обойдется США более чем в 200 миллиардов долларов, сообщает журнал National Interest. "(Разработка - ред.) "Рейдера", возможно, идет с опережением сроков… с учетом ожидаемой стоимости в более 200 миллиардов долларов некоторые ранее говорили, что проект может быть свернут из-за потенциальных бюджетных ограничений", - пишет издание. Отмечается, что глава Стратегического командования ВС США генерал Энтони Коттон считает, что США требуется по меньшей мере 145 бомбардировщиков B-21, а не 100, как предусматривают существующие планы. По данным издания, стоимость одного бомбардировщика B-21 составляет около 692 миллионов долларов.
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сша, b-21 (стратегический бомбардировщик), в мире
США, B-21 (стратегический бомбардировщик), В мире
В США назвали стоимость разработки стелс-бомбардировщика B-21
NI: разработка стелс-бомбардировщика B-21 обойдется США в $200 миллиардов