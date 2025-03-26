https://ria.ru/20250326/avstriya-2007325355.html
Глава МИД Австрии считает важным сохранение диалога с Россией по Украине
Глава МИД Австрии считает важным сохранение диалога с Россией по Украине - РИА Новости, 26.03.2025
Глава МИД Австрии считает важным сохранение диалога с Россией по Украине
Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер (либеральная партия NEOS) считает важным сохранение формата, где Россия участвует в обсуждениях по украинскому... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:10:00+03:00
2025-03-26T01:10:00+03:00
2025-03-26T01:10:00+03:00
в мире
россия
украина
австрия
александер шалленберг
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евросоюз
австрийская народная партия
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ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер (либеральная партия NEOS) считает важным сохранение формата, где Россия участвует в обсуждениях по украинскому урегулированию. "Да, я неоднократно предлагала это (чтобы Вена готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине - ред.), в том числе на Украине. Я также говорила об этом на заседании Совета министров иностранных дел ЕС. Конечно, мы готовы предоставить такую возможность. Кроме того, у нас находится Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которой, как мне кажется, следует задать себе несколько вопросов. В частности: какую роль мы вообще хотим играть в обеспечении мира на Украине?" - сказала министр в интервью австрийской газете die Presse. Она добавила, что экс-министр иностранных дел республики Александер Шалленберг (Австрийская народная партия), настаивал в ОБСЕ на том, "чтобы Россия продолжала участвовать в обсуждениях". "Это вызывает критику в наш адрес. Но я считаю важным, чтобы существовал формат, в котором Россия тоже участвует и в котором есть пространство для диалога. Однако ОБСЕ должна сама выработать идеи о том, какой вклад она может внести в этот процесс", - заключила она.
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007112070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, австрия, александер шалленберг, обсе, евросоюз, австрийская народная партия
В мире, Россия, Украина, Австрия, Александер Шалленберг, ОБСЕ, Евросоюз, Австрийская народная партия
Глава МИД Австрии считает важным сохранение диалога с Россией по Украине
Майнль-Райзингер считает важным формат диалога по Украине, где участвует Россия