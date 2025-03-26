https://ria.ru/20250326/ataka-2007331616.html

При атаке беспилотника в Белгородской области пострадал человек

При атаке беспилотника в Белгородской области пострадал человек - РИА Новости, 26.03.2025

При атаке беспилотника в Белгородской области пострадал человек

Житель белгородского поселка Политотдельский пострадал при атаке украинского дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T02:50:00+03:00

2025-03-26T02:50:00+03:00

2025-03-26T03:02:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородский район

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Житель белгородского поселка Политотдельский пострадал при атаке украинского дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Поселок Политотдельский Белгородского района атакован беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", — написал он.Кроме того, в поселке выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома, в социальном объекте и в надворной постройке на территории частного домовладения."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут обход в светлое время суток", — заключил губернатор.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район