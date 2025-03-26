https://ria.ru/20250326/ataka-2007326916.html

В Госдуме назвали атаку ВСУ на газовое хранилище в Крыму бессильной злобой

В Госдуме назвали атаку ВСУ на газовое хранилище в Крыму бессильной злобой - РИА Новости, 26.03.2025

В Госдуме назвали атаку ВСУ на газовое хранилище в Крыму бессильной злобой

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал попытку ВСУ атаковать газовое хранилище в Крыму бессильной злобой. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T01:31:00+03:00

2025-03-26T01:31:00+03:00

2025-03-26T01:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал попытку ВСУ атаковать газовое хранилище в Крыму бессильной злобой. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинский беспилотник 24 марта пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, и был перехвачен в районе мыса Тарханкут российской системой ПВО. До этого система ПВО отразила 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области. "Попытки атак энергетической и гражданской инфраструктуры иначе как бессильной злобой киевского режима и желанием отвлечь собственное население от реальных проблем назвать нельзя", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, Владимир Зеленский в очередной раз демонстрирует свою недоговороспособность и непоследовательность, намеренно срывая наметившиеся мирные инициативы. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20250325/zapad-2007316817.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, происшествия