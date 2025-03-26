https://ria.ru/20250326/armeniya-2007356874.html

Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС

Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС - РИА Новости, 26.03.2025

Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз, хотя само объединение членство республике не предлагало. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T10:03:00+03:00

2025-03-26T10:03:00+03:00

2025-03-26T12:27:00+03:00

армения

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900144607_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_340da7872120d544bdeb434b2693e1e0.jpg

ЕРЕВАН, 26 мар — РИА Новости. Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз, хотя само объединение членство республике не предлагало."За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против — семь. Решение принято", — заявил спикер парламента Ален Симонян по итогам голосования.Документ поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор".Как заявил во время обсуждения в парламенте заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, законопроект — это не заявка на вступление в ЕС, он лишь отражает стремление к углублению отношений с объединением. В ближайшее время Армения и Евросоюз одобрят новую повестку партнерства, соответствующую принятому закону, добавил он.Первое чтение документа состоялось 12 февраля. Тогда за него тоже проголосовала только фракция правящего "Гражданского договора". Депутаты от оппозиционной фракции "Честь имею" выступили против, а еще одна оппозиционная сила — "Армения" — не участвовала в голосовании. Фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным. По их мнению, это просто декларация, причем угрожающая свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики. В Кремле желание Армении вступить в Евросоюз назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.

https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html

https://ria.ru/20250305/armeniya-2003085563.html

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995562567.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, евросоюз, в мире