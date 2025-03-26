Рейтинг@Mail.ru
Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 26.03.2025 (обновлено: 12:27 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/armeniya-2007356874.html
Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС
Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС - РИА Новости, 26.03.2025
Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС
Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз, хотя само объединение членство республике не предлагало. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T10:03:00+03:00
2025-03-26T12:27:00+03:00
армения
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900144607_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_340da7872120d544bdeb434b2693e1e0.jpg
ЕРЕВАН, 26 мар — РИА Новости. Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз, хотя само объединение членство республике не предлагало."За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против — семь. Решение принято", — заявил спикер парламента Ален Симонян по итогам голосования.Документ поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор".Как заявил во время обсуждения в парламенте заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, законопроект — это не заявка на вступление в ЕС, он лишь отражает стремление к углублению отношений с объединением. В ближайшее время Армения и Евросоюз одобрят новую повестку партнерства, соответствующую принятому закону, добавил он.Первое чтение документа состоялось 12 февраля. Тогда за него тоже проголосовала только фракция правящего "Гражданского договора". Депутаты от оппозиционной фракции "Честь имею" выступили против, а еще одна оппозиционная сила — "Армения" — не участвовала в голосовании. Фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным. По их мнению, это просто декларация, причем угрожающая свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики. В Кремле желание Армении вступить в Евросоюз назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.
https://ria.ru/20250131/armeniya-1996555987.html
https://ria.ru/20250305/armeniya-2003085563.html
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995562567.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900144607_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_dbcdf88dbed14734072abcbefdedf0fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, евросоюз, в мире
Армения, Евросоюз, В мире
Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС

Парламент Армении принял в окончательном чтении закон о намерении вступить в ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба парламента Армении | Перейти в медиабанкЗаседание парламента Армении в Ереване
Заседание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба парламента Армении
Перейти в медиабанк
Заседание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 26 мар — РИА Новости. Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз, хотя само объединение членство республике не предлагало.
"За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против — семь. Решение принято", — заявил спикер парламента Ален Симонян по итогам голосования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Армения готовится исполнить смертельный номер
31 января, 10:50
Документ поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор".
Как заявил во время обсуждения в парламенте заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, законопроект — это не заявка на вступление в ЕС, он лишь отражает стремление к углублению отношений с объединением. В ближайшее время Армения и Евросоюз одобрят новую повестку партнерства, соответствующую принятому закону, добавил он.

В законопроекте объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Его авторы утверждают, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".

Первое чтение документа состоялось 12 февраля. Тогда за него тоже проголосовала только фракция правящего "Гражданского договора". Депутаты от оппозиционной фракции "Честь имею" выступили против, а еще одна оппозиционная сила — "Армения" — не участвовала в голосовании.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Посол России предложил Армении сделать выбор
5 марта, 00:52
Фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным. По их мнению, это просто декларация, причем угрожающая свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.
В Кремле желание Армении вступить в Евросоюз назвали ее суверенным правом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Пашинян уничтожит Армению, если будет заигрывать с ЕС, заявил Лукашенко
26 января, 16:05
 
АрменияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала