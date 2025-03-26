https://ria.ru/20250326/arktika-2007457273.html

Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики

Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики - РИА Новости, 26.03.2025

Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:47:00+03:00

2025-03-26T14:47:00+03:00

2025-03-26T15:25:00+03:00

экономика

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152981/08/1529810807_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_60cc512722b7e7b13210b3379abdd92f.jpg

МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики."Мы бы в принципе предложили бы создать, возможно, отдельный арктический инфраструктурный фонд или отдельный арктический инвестиционный фонд", - сказал он, выступая на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного Арктического форума.Дмитриев отметил, что многие инфраструктурные и технологические проекты в Арктике, которые призван поддерживать такой фонд, могут быть реализованы в формате концессий.По его словам, инициаторами и партнерами арктического инвестиционного фонда могли бы выступить российские соинвесторы - РФПИ и другие институты развития, банки. Они должны иметь контроль в фонде.Кроме того, к проекту можно привлечь пенсионные фонды, считает глава РФПИ. "Мы во многие проекты привлекаем ведущие пенсионные фонды. И безусловно, их привлечение тоже позволяет и нашим пенсионерам давать хорошие продукты для инвестиций, защищенные во многом от инфляции. И соответственно, привлекать средства, которые мы направляем на развитие", - отметил Дмитриев.А на неконтролирующие доли или для долгового финансирования, по его словам, в фонд можно привлекать партнеров из других стран.

https://ria.ru/20250109/ledokol-1991518979.html

https://ria.ru/20240628/pravitelstvo-1956020893.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, российский фонд прямых инвестиций