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Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики - РИА Новости, 26.03.2025
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14:47 26.03.2025 (обновлено: 15:25 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/arktika-2007457273.html
Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики
Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики - РИА Новости, 26.03.2025
Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:47:00+03:00
2025-03-26T15:25:00+03:00
экономика
российский фонд прямых инвестиций
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики."Мы бы в принципе предложили бы создать, возможно, отдельный арктический инфраструктурный фонд или отдельный арктический инвестиционный фонд", - сказал он, выступая на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного Арктического форума.Дмитриев отметил, что многие инфраструктурные и технологические проекты в Арктике, которые призван поддерживать такой фонд, могут быть реализованы в формате концессий.По его словам, инициаторами и партнерами арктического инвестиционного фонда могли бы выступить российские соинвесторы - РФПИ и другие институты развития, банки. Они должны иметь контроль в фонде.Кроме того, к проекту можно привлечь пенсионные фонды, считает глава РФПИ. "Мы во многие проекты привлекаем ведущие пенсионные фонды. И безусловно, их привлечение тоже позволяет и нашим пенсионерам давать хорошие продукты для инвестиций, защищенные во многом от инфляции. И соответственно, привлекать средства, которые мы направляем на развитие", - отметил Дмитриев.А на неконтролирующие доли или для долгового финансирования, по его словам, в фонд можно привлекать партнеров из других стран.
https://ria.ru/20250109/ledokol-1991518979.html
https://ria.ru/20240628/pravitelstvo-1956020893.html
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экономика, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики

Глава РФПИ Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море
Атомный ледокол Ямал в Карском море - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Атомный ледокол "Ямал" в Карском море. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики.
"Мы бы в принципе предложили бы создать, возможно, отдельный арктический инфраструктурный фонд или отдельный арктический инвестиционный фонд", - сказал он, выступая на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного Арктического форума.
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Дмитриев отметил, что многие инфраструктурные и технологические проекты в Арктике, которые призван поддерживать такой фонд, могут быть реализованы в формате концессий.
По его словам, инициаторами и партнерами арктического инвестиционного фонда могли бы выступить российские соинвесторы - РФПИ и другие институты развития, банки. Они должны иметь контроль в фонде.
Кроме того, к проекту можно привлечь пенсионные фонды, считает глава РФПИ. "Мы во многие проекты привлекаем ведущие пенсионные фонды. И безусловно, их привлечение тоже позволяет и нашим пенсионерам давать хорошие продукты для инвестиций, защищенные во многом от инфляции. И соответственно, привлекать средства, которые мы направляем на развитие", - отметил Дмитриев.
А на неконтролирующие доли или для долгового финансирования, по его словам, в фонд можно привлекать партнеров из других стран.
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ЭкономикаРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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