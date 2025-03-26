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Патрушев заявил о стратегическом значении Арктики для России - РИА Новости, 26.03.2025
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14:39 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/arktika-2007455072.html
Патрушев заявил о стратегическом значении Арктики для России
Патрушев заявил о стратегическом значении Арктики для России - РИА Новости, 26.03.2025
Патрушев заявил о стратегическом значении Арктики для России
Стратегическое значение Арктики для России возрастает в нынешней военно-политической ситуации, ускорение развития Арктической зоны - важнейшая задача, заявил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:39:00+03:00
2025-03-26T14:39:00+03:00
россия
арктика
николай патрушев
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Стратегическое значение Арктики для России возрастает в нынешней военно-политической ситуации, ускорение развития Арктической зоны - важнейшая задача, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "С учётом складывающейся военно-политической ситуации Арктика всё больше приобретает для России стратегическое значение - как для укрепления международных позиций нашей страны, так и для её внутреннего развития", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога". "Ускорение экономического и инфраструктурного развития Арктической зоны, сохранение за нашей страной суверенитета над арктической территорией, а также Северным морским путём и шельфом являются важнейшими задачами обеспечения национальных интересов и безопасности в Арктике", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20250324/patrushev-2006946588.html
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россия, арктика, николай патрушев
Россия, Арктика, Николай Патрушев
Патрушев заявил о стратегическом значении Арктики для России

Патрушев: стратегическое значение Арктики для России возрастает

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Стратегическое значение Арктики для России возрастает в нынешней военно-политической ситуации, ускорение развития Арктической зоны - важнейшая задача, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"С учётом складывающейся военно-политической ситуации Арктика всё больше приобретает для России стратегическое значение - как для укрепления международных позиций нашей страны, так и для её внутреннего развития", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
"Ускорение экономического и инфраструктурного развития Арктической зоны, сохранение за нашей страной суверенитета над арктической территорией, а также Северным морским путём и шельфом являются важнейшими задачами обеспечения национальных интересов и безопасности в Арктике", - подчеркнул Патрушев.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Патрушев предупредил о потере лидерства России в изучении Арктики
24 марта, 14:05
 
РоссияАрктикаНиколай Патрушев
 
 
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