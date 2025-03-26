https://ria.ru/20250326/arktika-2007455072.html

Патрушев заявил о стратегическом значении Арктики для России

Патрушев заявил о стратегическом значении Арктики для России - РИА Новости, 26.03.2025

Патрушев заявил о стратегическом значении Арктики для России

Стратегическое значение Арктики для России возрастает в нынешней военно-политической ситуации, ускорение развития Арктической зоны - важнейшая задача, заявил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:39:00+03:00

2025-03-26T14:39:00+03:00

2025-03-26T14:39:00+03:00

россия

арктика

николай патрушев

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МУРМАНСК, 26 мар - РИА Новости. Стратегическое значение Арктики для России возрастает в нынешней военно-политической ситуации, ускорение развития Арктической зоны - важнейшая задача, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "С учётом складывающейся военно-политической ситуации Арктика всё больше приобретает для России стратегическое значение - как для укрепления международных позиций нашей страны, так и для её внутреннего развития", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога". "Ускорение экономического и инфраструктурного развития Арктической зоны, сохранение за нашей страной суверенитета над арктической территорией, а также Северным морским путём и шельфом являются важнейшими задачами обеспечения национальных интересов и безопасности в Арктике", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20250324/patrushev-2006946588.html

россия

арктика

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россия, арктика, николай патрушев