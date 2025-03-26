https://ria.ru/20250326/arktika-2007408936.html
Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин
Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин
Россия наращивает морскую перевозку грузов в арктической зоне, а также расширяет базу технического обслуживания флота, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:46:00+03:00
2025-03-26T12:46:00+03:00
2025-03-26T12:46:00+03:00
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михаил мишустин
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госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия наращивает морскую перевозку грузов в арктической зоне, а также расширяет базу технического обслуживания флота, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "В арктической акватории наращиваем перевозки грузов, расширяем, соответственно, базу технического обслуживания флота", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, арктика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Арктика
Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин
Мишустин: Россия наращивает морскую перевозку грузов в арктической зоне