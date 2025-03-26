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Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
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12:46 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/arktika-2007408936.html
Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин
Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин
Россия наращивает морскую перевозку грузов в арктической зоне, а также расширяет базу технического обслуживания флота, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:46:00+03:00
2025-03-26T12:46:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
арктика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия наращивает морскую перевозку грузов в арктической зоне, а также расширяет базу технического обслуживания флота, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "В арктической акватории наращиваем перевозки грузов, расширяем, соответственно, базу технического обслуживания флота", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, арктика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Арктика
Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин

Мишустин: Россия наращивает морскую перевозку грузов в арктической зоне

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли в морском порту Дудинка
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Корабли в морском порту Дудинка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия наращивает морскую перевозку грузов в арктической зоне, а также расширяет базу технического обслуживания флота, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.
"В арктической акватории наращиваем перевозки грузов, расширяем, соответственно, базу технического обслуживания флота", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой
Вчера, 12:21
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФАрктика
 
 
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