https://ria.ru/20250326/arktika-2007408936.html

Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин

Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

Россия наращивает морскую перевозку грузов в Арктике, заявил Мишустин

Россия наращивает морскую перевозку грузов в арктической зоне, а также расширяет базу технического обслуживания флота, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:46:00+03:00

2025-03-26T12:46:00+03:00

2025-03-26T12:46:00+03:00

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

арктика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942754770_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_529cc9c0d6c1c66d57021620200f8fe5.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия наращивает морскую перевозку грузов в арктической зоне, а также расширяет базу технического обслуживания флота, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "В арктической акватории наращиваем перевозки грузов, расширяем, соответственно, базу технического обслуживания флота", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, арктика