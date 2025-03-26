https://ria.ru/20250326/aes-2007569272.html

На Запорожской АЭС опровергли данные о повреждении топливного резервуара

На Запорожской АЭС опровергли данные о повреждении топливного резервуара - РИА Новости, 26.03.2025

На Запорожской АЭС опровергли данные о повреждении топливного резервуара

Информация украинского МИД о якобы повреждении топливного резервуара на Запорожской АЭС - ложь, станция находится в безопасном состоянии, радиационное... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:51:00+03:00

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2025-03-26T20:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Информация украинского МИД о якобы повреждении топливного резервуара на Запорожской АЭС - ложь, станция находится в безопасном состоянии, радиационное воздействие не превышает установленных норм ЗАЭС, сообщил директор станции Юрий Черничук. "Информация, распространяемая МИД Украины. о повреждении топливных резервуаров является лживой. Станция находится в безопасном состоянии", - приводит слова Черничука пресс-служба станции в своем Telegram-канале. Запорожская атомная электростанция на данный момент находится в безопасном состоянии. Пределы и условия безопасной эксплуатации соблюдаются и выполняются в полном объеме. Радиационное воздействие на площадку, санитарно-защитную зону и зону наблюдения не превышает установленных норм, отметили в пресс-службе. Запорожская АЭС продолжает работу в режиме без генерации. Все шесть блоков находятся в состоянии "холодный останов". Специалисты обеспечивают безопасную эксплуатацию ЗАЭС в полном объеме, добавили в пресс-службе. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250326/zaes-2007337839.html

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днепр (город), энергодар, европа, запорожская аэс, мид украины, происшествия