https://ria.ru/20250325/zhile-2007084857.html

В Госдуме предложили новое требование к получателям жилищных сертификатов

В Госдуме предложили новое требование к получателям жилищных сертификатов - РИА Новости, 25.03.2025

В Госдуме предложили новое требование к получателям жилищных сертификатов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением ввести требование об отсутствии иностранной... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T02:48:00+03:00

2025-03-25T02:48:00+03:00

2025-03-25T02:48:00+03:00

общество

жилье

борис чернышов (депутат)

марат хуснуллин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину с предложением ввести требование об отсутствии иностранной недвижимости, нахождении более 10 лет в гражданстве РФ, а также отсутствия других гражданств при получении государственных жилищных сертификатов (ГЖС), документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю рассмотреть возможность введения дополнительного требования об отсутствии иностранной недвижимости у заявителей, что позволит исключить получение господдержки гражданами, обладающими жильем за рубежом. Ограничить возможность получения ГЖС только гражданами России, установив требование об единственном гражданстве. Разрешать подачу заявки на сертификат не ранее чем через 10 лет после получения гражданства России, за исключением жителей новых регионов", - сказано в тексте обращения. Отмечается, что данные меры позволят значительно сократить вероятность мошенничества и обеспечить справедливое распределение субсидий среди действительно нуждающихся граждан. "ГЖС – важный инструмент государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако выявленные нарушения, в том числе со стороны местных властей и мигрантов, создают угрозу эффективному функционированию программы", - говорится в обращении. Чернышов пояснил РИА Новости, что в последнее время было много прецедентов незаконного получения государственных жилищных сертификатов. По его мнению, это не только подрывает доверие к социальной поддержке, но и наносит ущерб бюджету. "Чтобы исключить злоупотребления, я предлагаю помимо уже имеющихся ввести новые критерии: заявитель должен иметь только российское гражданство, не владеть недвижимостью за границей, а подача заявки возможна только через 10 лет после получения гражданства. Это позволит направлять помощь действительно нуждающимся гражданам и повысит прозрачность программы", - рассказал вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20241111/ldpr-1982984495.html

https://ria.ru/20250313/gosduma-2004644864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жилье, борис чернышов (депутат), марат хуснуллин, госдума рф