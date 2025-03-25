https://ria.ru/20250325/zelenskiy-2007317540.html

Зеленский рассказал о списке, который передал США

Зеленский рассказал о списке, который передал США - РИА Новости, 25.03.2025

Зеленский рассказал о списке, который передал США

Владимир Зеленский утверждает, что Киев передал США список объектов инфраструктуры, желая включить их в перечень тех, по которым нельзя наносить удары в ходе... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T23:04:00+03:00

2025-03-25T23:04:00+03:00

2025-03-25T23:04:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Киев передал США список объектов инфраструктуры, желая включить их в перечень тех, по которым нельзя наносить удары в ходе украинского конфликта. Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. Ранее Зеленский, несмотря на заявление о согласии с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном с Россией прекращении ударов по инфраструктуре, начал выдвигать условия для прекращения огня. Он заявлял, что Киев передаст партнерам список гражданских, инфраструктурных, энергетических объектов, по которым не должны наноситься удары. "Важно, что мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре. Мы этому выделили много времени, что имеется в виду, что если это тишина в море и свободное судоходство, мы говорим и об инфраструктуре… Отдельно американской стороне мы передали объекты - то, что я говорил, что мы будем отдельно передавать лист с объектами - которые мы считаем стратегическими объектами инфраструктуры, потому что мы с этим ехали также", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Эр-Рияде, который транслировал украинский "5 канал". Он также рассчитывает, что договоренности о соблюдении режима прекращения огня распространяться на инфраструктуру украинских портов. "Касаемо моря, мы говорим о тишине в море и свободном судоходстве. Мы не говорим о военных целях, они не могут двигаться... Наша сторона общалась с американской стороной, они считают, что тишина в море и свободное судоходство гражданское говорит обо всем, и, что нельзя наносить удары по инфраструктуре портов", - сказал Зеленский. Позже Зеленский уточнил, что прекращение огня по энергетике может вступить в силу уже сегодня. "Согласовано с американской стороной, что сегодня может начаться прекращение огня по энергетике. Мы считаем, что после публикации соответствующего заявления по результатам встреч сегодня можно переходить к тишине касаемо энергетики", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. Ранее во вторник Белый дом по итогам состоявшихся переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде обнародовал заявление, в котором отмечается, что США считают, что прекращение боевых действий со стороны как России, так и Украины является необходимым условием для достижения устойчивого мира. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250325/zapad-2007316817.html

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007303836.html

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