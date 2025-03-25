https://ria.ru/20250325/zelenskiy-2007191963.html

"Он сумасшедший": на Западе ужаснулись решению Зеленского

"Он сумасшедший": на Западе ужаснулись решению Зеленского - РИА Новости, 25.03.2025

"Он сумасшедший": на Западе ужаснулись решению Зеленского

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X осудил Владимира Зеленского за попытки ВСУ проникнуть на российскую территорию. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:25:00+03:00

2025-03-25T14:25:00+03:00

2025-03-25T18:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

владимир зеленский

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белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X осудил Владимира Зеленского за попытки ВСУ проникнуть на российскую территорию."Зеленский сумасшедший", — написал он.Так эксперт прокомментировал публикацию обозревателя Скотта о провале операции ВСУ в Курской области и попытки прорваться в Белгородскую."Представьте, вы наблюдаете полную катастрофу в Курской области, а украинцы снова решают попытать счастья в Белгороде. <...> Если 50-70 тысяч невосполнимых потерь и сотни утраченных единиц бронетехники не стали для них уроком, то, полагаю, ничто не станет", — высказался аналитик.Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении техники ВСУ на границе Белгородской области и срыве попытки украинских боевиков проникнуть на российскую территорию.Во вторник, 18 марта, ВСУ также попытались вторгнуться в Белгородскую область: армия противника осуществила пять атак на регион. Российские войска отразили все попытки украинских военных.Как подчеркнули в оборонном ведомстве, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

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в мире, курская область, владимир зеленский, россия, белгородская область, вооруженные силы украины