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"Он сумасшедший": на Западе ужаснулись решению Зеленского
"Он сумасшедший": на Западе ужаснулись решению Зеленского - РИА Новости, 25.03.2025
"Он сумасшедший": на Западе ужаснулись решению Зеленского
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X осудил Владимира Зеленского за попытки ВСУ проникнуть на российскую территорию. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:25:00+03:00
2025-03-25T14:25:00+03:00
2025-03-25T18:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
владимир зеленский
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белгородская область
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X осудил Владимира Зеленского за попытки ВСУ проникнуть на российскую территорию."Зеленский сумасшедший", — написал он.Так эксперт прокомментировал публикацию обозревателя Скотта о провале операции ВСУ в Курской области и попытки прорваться в Белгородскую."Представьте, вы наблюдаете полную катастрофу в Курской области, а украинцы снова решают попытать счастья в Белгороде. <...> Если 50-70 тысяч невосполнимых потерь и сотни утраченных единиц бронетехники не стали для них уроком, то, полагаю, ничто не станет", — высказался аналитик.Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении техники ВСУ на границе Белгородской области и срыве попытки украинских боевиков проникнуть на российскую территорию.Во вторник, 18 марта, ВСУ также попытались вторгнуться в Белгородскую область: армия противника осуществила пять атак на регион. Российские войска отразили все попытки украинских военных.Как подчеркнули в оборонном ведомстве, киевский режим пошел на такой шаг, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Владимир Зеленский, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
"Он сумасшедший": на Западе ужаснулись решению Зеленского
Профессор Малинен назвал Зеленского сумасшедшим из-за попыток прорыва ВСУ в РФ