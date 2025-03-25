Зеленский обеспокоился обсуждением территориальных вопросов США и Россией
Зеленский: Киев не участвует в обсуждении территориальных уступок
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский обеспокоен тем, что Россия и США могут обсуждать вопросы территориальных уступок Киева, но с представителями Украины никаких договоренностей по этому нет.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявлял, что Штаты считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.
"Думаю, что американская сторона говорит с русскими о территориях. Нас волнует, чтобы США имели влияние на РФ, а не наоборот... Это понятно, что вопрос территорий они поднимают. С нами никаких договоренностей о территориях не было, они знают, что это болезненный вопрос. Я считаю, что с русскими будет в двух вопросах сложнее всего - это полное прекращение огня ... и вопрос территорий... Это сложный будет диалог, но он будет", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Эр-Рияде, который транслировал украинский "5 канал".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".