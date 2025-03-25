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Зеленский обеспокоился обсуждением территориальных вопросов США и Россией - РИА Новости, 25.03.2025
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21:58 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/zelenskij-2007308324.html
Зеленский обеспокоился обсуждением территориальных вопросов США и Россией
Зеленский обеспокоился обсуждением территориальных вопросов США и Россией - РИА Новости, 25.03.2025
Зеленский обеспокоился обсуждением территориальных вопросов США и Россией
Владимир Зеленский обеспокоен тем, что Россия и США могут обсуждать вопросы территориальных уступок Киева, но с представителями Украины никаких договоренностей... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:58:00+03:00
2025-03-25T21:58:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский обеспокоен тем, что Россия и США могут обсуждать вопросы территориальных уступок Киева, но с представителями Украины никаких договоренностей по этому нет. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявлял, что Штаты считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом. "Думаю, что американская сторона говорит с русскими о территориях. Нас волнует, чтобы США имели влияние на РФ, а не наоборот... Это понятно, что вопрос территорий они поднимают. С нами никаких договоренностей о территориях не было, они знают, что это болезненный вопрос. Я считаю, что с русскими будет в двух вопросах сложнее всего - это полное прекращение огня ... и вопрос территорий... Это сложный будет диалог, но он будет", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Эр-Рияде, который транслировал украинский "5 канал". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, оон, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ООН, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Зеленский обеспокоился обсуждением территориальных вопросов США и Россией

Зеленский: Киев не участвует в обсуждении территориальных уступок

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский обеспокоен тем, что Россия и США могут обсуждать вопросы территориальных уступок Киева, но с представителями Украины никаких договоренностей по этому нет.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопросы территорий, линии демаркации и контроль над АЭС. Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявлял, что Штаты считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус присоединившихся к России регионов и их признание международным сообществом.
"Думаю, что американская сторона говорит с русскими о территориях. Нас волнует, чтобы США имели влияние на РФ, а не наоборот... Это понятно, что вопрос территорий они поднимают. С нами никаких договоренностей о территориях не было, они знают, что это болезненный вопрос. Я считаю, что с русскими будет в двух вопросах сложнее всего - это полное прекращение огня ... и вопрос территорий... Это сложный будет диалог, но он будет", - сказал Зеленский на брифинге по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Эр-Рияде, который транслировал украинский "5 канал".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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