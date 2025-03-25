Зеленский рассказал, когда вступят в силу договоренности по Украине
Зеленский: договоренности по Украине вступают в силу после оглашения США
© AP Photo / Sven HoppeВладимир Зеленский
© AP Photo / Sven Hoppe
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что договоренности по Украине, достигнутые на переговорах в Эр-Рияде между США и Украиной, вступают в силу после их оглашения Вашингтоном.
Новый раунд переговоров американской и украинской делегаций прошел в Эр-Рияде во вторник. По его итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море, внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Ранее во вторник Белый дом заявил, что США и Украина на встрече в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.
Он отметил, что ждет подтверждения этому от представителя украинской делегации, Умерова.
"Если этот так и сейчас мне еще подтвердит это министр обороны по телефону, значит будет делать свою работу по имплементации договорённостей украино-американской встречи", - добавил Зеленский.
Ранее во вторник Белый дом по итогам состоявшихся переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде обнародовал заявление, в котором отмечается, что США считают, что прекращение боевых действий со стороны как России, так и Украины является необходимым условием для достижения устойчивого мира.
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.