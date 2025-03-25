https://ria.ru/20250325/zapret-2007075877.html

Пенсионерам назвали три запрета при получении выплат

Пенсионерам назвали три запрета при получении выплат - РИА Новости, 25.03.2025

Пенсионерам назвали три запрета при получении выплат

Полагать, что государство обязано платить пенсию, а имеющие на нее право могут просто получать деньги, не совсем верно. Обязанности есть и у пенсионеров,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T02:15:00+03:00

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андрей гиринский

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Полагать, что государство обязано платить пенсию, а имеющие на нее право могут просто получать деньги, не совсем верно. Обязанности есть и у пенсионеров, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.Прежде всего, они не должны предоставлять неверные сведения о своей трудовой биографии, например, приписывать дополнительный стаж. Во-вторых, нельзя скрывать важную личную информацию.“Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией. С другой стороны, данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию”, — пояснил эксперт.И, наконец, нельзя работать, получая надбавки для неработающих. Ответственность за нарушение определяет суд, исходя из обстоятельств дела. Но вернуть переплату в любом случае придется, заключил Гиринский.

https://ria.ru/20250314/pensiya-2004898155.html

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общество, россия, андрей гиринский, рудн, пенсии