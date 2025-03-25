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Запашный рассказал об оттоке российских цирковых артистов за рубеж - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:52 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/zapashnyj-2007277899.html
Запашный рассказал об оттоке российских цирковых артистов за рубеж
Запашный рассказал об оттоке российских цирковых артистов за рубеж - РИА Новости, 25.03.2025
Запашный рассказал об оттоке российских цирковых артистов за рубеж
Член Совета по культуре и искусству при президенте России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный указал на проблему оттока российских цирковых... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:52:00+03:00
2025-03-25T18:52:00+03:00
культура
россия
эдгард запашный
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Член Совета по культуре и искусству при президенте России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный указал на проблему оттока российских цирковых артистов за рубеж. "Практически сразу после окончания обучения в Государственном цирковом училище 50% выпускников уезжают работать на иностранные круизные лайнеры и варьете-шоу. Это происходит из-за отсутствия возможности заключения контрактов еще на этапе обучения будущих профессиональных артистов", - сказал он на заседании Совета по культуре и искусству, которое проходит во вторник. По словам Запашного, тем самым Россия практически бесплатно, а точнее – за бюджетные средства, готовит кадры для всего мира и лишает собственных зрителей возможности получать качественные шоу. "Предлагаю разработать и внедрить систему трудовых контрактов с артистами по аналогии со спортом - заключение трудовых контрактов на этапе поступления будущих профессиональных артистов", - отметил артист.
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россия, эдгард запашный
Культура, Россия, Эдгард Запашный
Запашный рассказал об оттоке российских цирковых артистов за рубеж

Запашный указал на проблему оттока российских цирковых артистов за рубеж

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЦирк
Цирк - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Член Совета по культуре и искусству при президенте России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный указал на проблему оттока российских цирковых артистов за рубеж.
"Практически сразу после окончания обучения в Государственном цирковом училище 50% выпускников уезжают работать на иностранные круизные лайнеры и варьете-шоу. Это происходит из-за отсутствия возможности заключения контрактов еще на этапе обучения будущих профессиональных артистов", - сказал он на заседании Совета по культуре и искусству, которое проходит во вторник.
По словам Запашного, тем самым Россия практически бесплатно, а точнее – за бюджетные средства, готовит кадры для всего мира и лишает собственных зрителей возможности получать качественные шоу.
"Предлагаю разработать и внедрить систему трудовых контрактов с артистами по аналогии со спортом - заключение трудовых контрактов на этапе поступления будущих профессиональных артистов", - отметил артист.
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КультураРоссияЭдгард Запашный
 
 
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