https://ria.ru/20250325/zapashnyj-2007277899.html

Запашный рассказал об оттоке российских цирковых артистов за рубеж

Запашный рассказал об оттоке российских цирковых артистов за рубеж - РИА Новости, 25.03.2025

Запашный рассказал об оттоке российских цирковых артистов за рубеж

Член Совета по культуре и искусству при президенте России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный указал на проблему оттока российских цирковых... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:52:00+03:00

2025-03-25T18:52:00+03:00

2025-03-25T18:52:00+03:00

культура

россия

эдгард запашный

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Член Совета по культуре и искусству при президенте России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный указал на проблему оттока российских цирковых артистов за рубеж. "Практически сразу после окончания обучения в Государственном цирковом училище 50% выпускников уезжают работать на иностранные круизные лайнеры и варьете-шоу. Это происходит из-за отсутствия возможности заключения контрактов еще на этапе обучения будущих профессиональных артистов", - сказал он на заседании Совета по культуре и искусству, которое проходит во вторник. По словам Запашного, тем самым Россия практически бесплатно, а точнее – за бюджетные средства, готовит кадры для всего мира и лишает собственных зрителей возможности получать качественные шоу. "Предлагаю разработать и внедрить систему трудовых контрактов с артистами по аналогии со спортом - заключение трудовых контрактов на этапе поступления будущих профессиональных артистов", - отметил артист.

https://ria.ru/20250213/bazhenov-1999153983.html

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россия, эдгард запашный