https://ria.ru/20250325/zapad-2007316817.html

"К середине лета": на Западе сделали печальное для Украины заявление

"К середине лета": на Западе сделали печальное для Украины заявление - РИА Новости, 25.03.2025

"К середине лета": на Западе сделали печальное для Украины заявление

Поставки оружия Украины, начатые еще во время президентства Джо Байдена, закончится к лету, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T23:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Поставки оружия Украины, начатые еще во время президентства Джо Байдена, закончится к лету, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу "The Duran"."Поставки оружия, оставшиеся с периода Байдена, продолжаются. Но, видимо, они закончатся к лету", — отметил он.По словам эксперта, к этому моменту президенту США Дональду Трампу нужно будет решить, продолжит ли он снабжать киевский режим оружием."Это было бы очень сложно с политической точки зрения, учитывая все, что он говорил о том, что отправка оружия и денег Украине это просто выбрасывание денег на ветер", — считает Меркурис.В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом, который ранее в этом месяце приостанавливал поставки оружия для оказания давления на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.the

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в мире, сша, россия, украина, джо байден, дональд трамп, нато