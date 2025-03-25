https://ria.ru/20250325/zapad-2007083448.html

Будущее Запада оттолкнулось от дна

Будущее Запада оттолкнулось от дна - РИА Новости, 25.03.2025

Будущее Запада оттолкнулось от дна

В классическом теперь уже выпуске киножурнала "Ералаш" еще более классическая хозяйка бала в парике, белилах и кринолине поднимается в комнату дедушки и... РИА Новости, 25.03.2025

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в мире

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алиса вайдель

камала харрис

анналена бербок

аналитика

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В классическом теперь уже выпуске киножурнала "Ералаш" еще более классическая хозяйка бала в парике, белилах и кринолине поднимается в комнату дедушки и бабушки, которые — неожиданно — панкуют под тяжелый рок. "Как же безнадежно устарел ваш хеви-метал в нашем XXI веке", — говорит воздушное создание, будто прибывшее из века галантного, когда революция даже во Франции еще не случилась.Тридцать с лишним лет спустя после выхода этой серии жизнь показала, что это было не просто шуткой. Это было пророчеством.России оно, впрочем, пока не касается, — или не доказано, что касается, а вот на Западе социологи фиксируют, казалось бы, невероятное: взгляды молодых людей в возрасте 18-24 лет значительно более консервативны, чем у их старших братьев и отцов. Они сопоставимы со взглядами 65-летних.Конфликт отцов и детей неизбежен как смена времен года, но обычно протекает иначе: каждое следующее поколение более либерально, чем предыдущее. Если не считать чрезвычайных ситуаций, какими являются войны, сложно вспомнить, когда в западной цивилизации было иначе. В момент наступления средних веков — и вот теперь. Тогда — по причине мора и голода, сейчас — по невыясненной пока причине.В США перелом отражен в исследованиях центра Blue Rose Research, который для консерваторов — контора враждебная. К выводам насчет "поправения" молодежи она пришла на основании анализа результатов президентских выборов. Вместо хохотушки в кедах с типажом "старшая сестра" зумеры почему-то предпочли голосовать за сурового деда в красном галстуке.Справедливости ради, та хохотушка — бывшая прокурорша, у которой есть очевидные проблемы с умением внятно излагать собственные мысли. Само по себе нежелание голосовать за Камалу Харрис не слишком устойчивая основа для консерватизма. Людей передергивало — и нечего тут усложнять.Однако похожие тенденции фиксируют социологи многих западных стран от Австралии до ФРГ, где электорат партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) одновременно весьма стар и довольно молод. Молодежь уходит направо стройными рядами в сопровождении своих крепких дедов, пока промежуточные поколения разрываются между отменой Рождества за недостаточную политкорректность и запретом автомобилей за недостаточную углеродную нейтральность.Всюду, конечно, свои особенности, свои уникальные факторы. В той же Германии бывшая кандидатка в канцлеры от "ультраправой" партии АдГ Алиса Вайдель по внешности, манерам и тону заявлений гораздо меньше похожа на нацистку, чем бывшая кандидатка в канцлеры от "леволиберальной" партии "Зеленые" Анналена Бербок. Молодежь отвергает экстремизм, похлопаем немецкой молодежи.И все же, наверное, можно выделить какую-то общую причину, почему юношество довольно разных стран вдруг стало поддерживать правоконсервативных политиков, хотя от них ждали обратного — открытости новым трендам и доведения их до следующей стадии леволиберального безумия.Возможно, в том-то и разгадка: новое поколение просто не могло быть более либеральным, потому что либеральнее некуда, человек уперся в стенку эволюции. Ведь уже были оспорены даже такие незыблемые прежде вещи, как пол ребенка при рождении.Какую кроватку покупать — розовую или голубую? Покупай обе: вырастет — само решит."Точку слома", после которого наш биологический вид стал вырабатывать антитела против либерального вируса, перспективнее искать в области 38 гендеров, чем чернокожей Русалочки, хотя для политолога это явления одного порядка под названием воукизм, когда права меньшинств провозглашены первичной ценностью.Но биология, скорее всего, вообще ни при чем. Согласно исследованиям, консервативный поворот в значительно большей степени затронул мальчиков, чем девочек. Это подсказывает, что искать ответы нужно в школах. В тех самых школах, которые западный мир уже более десяти лет пытается сделать пространством, максимально безопасным для меньшинств. Эмоциональный комфорт так называемого "цисгендерного большинства" системой не учитывался как пережиток проклятой патриархальной тирании.Ты простой белый парень, который еще ничего не успел сделать и даже страх перед прыщами не поборол, а уже всем должен и во всем виноват: в паре геноцидов, в международной работорговле, в красных ранах на черных телах посреди белых хлопковых полей, в систематическом ущемлении женщин, в глобальном потеплении и в том, что хочется всем кушать.В период, когда уровень жизни даже среднего класса на Западе падал, привилегированным белым большинством назначили сыновей тех, кто лишился работы из-за деиндустриализации и сидел на опиатах. Речь о миллионах граждан США. Но в этих неблагополучных семьях продолжали рождаться дети, тогда как представители благополучных и либеральных элит часто были бездетны, как Камала Харрис.В европейских школах все это дополнялось тем обстоятельством, что дети мигрантов из стран с более архаичными нравами не знали, что правящий класс — это теперь фемобком с сине-зелеными волосами. Они привычно, сугубо по-мальчишески самоутверждались за счет местных сверстников своего пола, то есть делили власть и влияние с теми, у кого власти и влияния не было. Было только давление со всех сторон и чувство неопределенности за свое будущее.Если все это было частью заговора, безумно интересно, какого эффекта ожидал устроитель? Неужели того, что "белое цисгендерное большинство" в лице мальчиков-подростков смирится с таким положением вещей и будет постепенно вымирать от стыда за свои преступления перед мировой мультикультурной цивилизацией? Тогда это был весьма наивный тайный заговор.Произошло то, что происходило с человечеством всегда: бунт нового поколения против старого, отпор давлению системы, поиск собственной индивидуальности и борьба за место в этом мире. Раньше это приводило к либерализации нравов, но теперь-то ниже падать некуда — юношеству пришлось оттолкнуться от дна.Выражаясь просто, западные мамы и папы на пути пережевывания своих комплексов докатились до того, что им собственные дети сказали — "вы, что ли, совсем уже ку-ку?". Прямо как в "Ералаше".Зато мы теперь знаем, как быть одновременно честными и вежливыми с этими западными взрослыми, если нам вдруг понадобится быть с ними вежливыми:— У вас замечательные дети!

https://ria.ru/20250325/kallas-2007081199.html

https://ria.ru/20250324/mid-2007049506.html

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007047138.html

https://ria.ru/20250324/zapad-2007047596.html

https://ria.ru/20250324/zapad-2006806775.html

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в мире, сша, германия, франция, алиса вайдель, камала харрис, анналена бербок, аналитика