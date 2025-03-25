https://ria.ru/20250325/zamysel-2007086864.html

В Британии раскрыли замысел Украины на переговорах с США

В Британии раскрыли замысел Украины на переговорах с США - РИА Новости, 25.03.2025

В Британии раскрыли замысел Украины на переговорах с США

Украинская делегация прибыла в Эр-Рияд с одной целью — сорвать договоренности Москвы и Вашингтона и продавить инициативу Владимира Зеленского и президента... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T03:51:00+03:00

2025-03-25T03:51:00+03:00

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сша

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владимир зеленский

эммануэль макрон

александр меркурис

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинская делегация прибыла в Эр-Рияд с одной целью — сорвать договоренности Москвы и Вашингтона и продавить инициативу Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Украинцы отправили делегацию высокого уровня во главе с министром обороны. Суть в том, что они прибыли в Эр-Рияд на экспертную встречу, не для обсуждения возрождения зерновой сделки, но чтобы сместить акцент на другие вопросы. Министра обороны на технические переговоры не отправляют, они пытались сорвать договоренности России и США, достигнутые во время телефонного разговора Путина и Трампа", — сказал он.Аналитик отметил, что киевский режим не хочет заключать соглашение о прекращении огня по объектам энергоинфраструктуры, их оно не устраивает. Им нужна реализация плана Зеленского и Макрона с полным прекращением боевых действий и созданием бесполетной зоны под контролем европейских ВВС."После переговоров делегация Украины ничего конкретного не сказала, громких заявлений не делала <…> Но вряд ли у них что-то вышло, хотя бы потому, что делегация из США просто была не на том уровне, чтобы обсуждать подобные моменты", — заключил Меркурис.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с представителями Вашингтона в Эр-Рияде заявлял, что она прошла продуктивно.Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в минувший понедельник. На встрече присутствовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось во время последнего телефонного контакта президентов двух стран.

https://ria.ru/20250325/er-rijad-2007080272.html

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007047138.html

https://ria.ru/20250324/ukraina-2006810834.html

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украина, сша, эр-рияд (город), владимир зеленский, эммануэль макрон, александр меркурис, в мире