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В Британии раскрыли замысел Украины на переговорах с США - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 25.03.2025 (обновлено: 11:39 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/zamysel-2007086864.html
В Британии раскрыли замысел Украины на переговорах с США
В Британии раскрыли замысел Украины на переговорах с США - РИА Новости, 25.03.2025
В Британии раскрыли замысел Украины на переговорах с США
Украинская делегация прибыла в Эр-Рияд с одной целью — сорвать договоренности Москвы и Вашингтона и продавить инициативу Владимира Зеленского и президента... РИА Новости, 25.03.2025
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2025-03-25T11:39:00+03:00
украина
сша
эр-рияд (город)
владимир зеленский
эммануэль макрон
александр меркурис
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинская делегация прибыла в Эр-Рияд с одной целью — сорвать договоренности Москвы и Вашингтона и продавить инициативу Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Украинцы отправили делегацию высокого уровня во главе с министром обороны. Суть в том, что они прибыли в Эр-Рияд на экспертную встречу, не для обсуждения возрождения зерновой сделки, но чтобы сместить акцент на другие вопросы. Министра обороны на технические переговоры не отправляют, они пытались сорвать договоренности России и США, достигнутые во время телефонного разговора Путина и Трампа", — сказал он.Аналитик отметил, что киевский режим не хочет заключать соглашение о прекращении огня по объектам энергоинфраструктуры, их оно не устраивает. Им нужна реализация плана Зеленского и Макрона с полным прекращением боевых действий и созданием бесполетной зоны под контролем европейских ВВС."После переговоров делегация Украины ничего конкретного не сказала, громких заявлений не делала &lt;…&gt; Но вряд ли у них что-то вышло, хотя бы потому, что делегация из США просто была не на том уровне, чтобы обсуждать подобные моменты", — заключил Меркурис.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с представителями Вашингтона в Эр-Рияде заявлял, что она прошла продуктивно.Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в минувший понедельник. На встрече присутствовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось во время последнего телефонного контакта президентов двух стран.
https://ria.ru/20250325/er-rijad-2007080272.html
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007047138.html
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украина, сша, эр-рияд (город), владимир зеленский, эммануэль макрон, александр меркурис, в мире
Украина, США, Эр-Рияд (город), Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Александр Меркурис, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Британии раскрыли замысел Украины на переговорах с США

Аналитик Меркурис: делегация Украины хотела сорвать договоренности США и России

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинская делегация прибыла в Эр-Рияд с одной целью — сорвать договоренности Москвы и Вашингтона и продавить инициативу Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Украинцы отправили делегацию высокого уровня во главе с министром обороны. Суть в том, что они прибыли в Эр-Рияд на экспертную встречу, не для обсуждения возрождения зерновой сделки, но чтобы сместить акцент на другие вопросы. Министра обороны на технические переговоры не отправляют, они пытались сорвать договоренности России и США, достигнутые во время телефонного разговора Путина и Трампа", — сказал он.
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ
01:26
Аналитик отметил, что киевский режим не хочет заключать соглашение о прекращении огня по объектам энергоинфраструктуры, их оно не устраивает. Им нужна реализация плана Зеленского и Макрона с полным прекращением боевых действий и созданием бесполетной зоны под контролем европейских ВВС.
"После переговоров делегация Украины ничего конкретного не сказала, громких заявлений не делала <…> Но вряд ли у них что-то вышло, хотя бы потому, что делегация из США просто была не на том уровне, чтобы обсуждать подобные моменты", — заключил Меркурис.
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Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с представителями Вашингтона в Эр-Рияде заявлял, что она прошла продуктивно.
Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в минувший понедельник. На встрече присутствовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось во время последнего телефонного контакта президентов двух стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАЭр-Рияд (город)Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронАлександр МеркурисВ мире
 
 
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